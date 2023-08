Apenas um ingrediente e um pouco de água: aprenda a cobrir o cabelo grisalho

A preocupação com a presença de um eventual cabelo grisalho está aumentando entre as mulheres. Os sinais de envelhecimento afetam a beleza, e o cabelo grisalho é uma marca característica da longevidade. Se você deseja se livrar deles, especialistas recomendam opções naturais, encontradas principalmente em algumas flores. Aprenda, logo abaixo, a receita milagrosa que vai dar um ar mais jovial ao seu cabelo.

Aprenda a receita milagrosa que vai dar um ar mais jovial ao seu cabelo e disfarçar os fios grisalhos. | Foto: Reprodução / Pixabay

Pelos poderes da camomila

Quando os primeiros cabelos grisalhos aparecem, muitos se preocupam e até mesmo se deprimem, pois na maioria das vezes são os primeiros sinais de envelhecimento, que, para a ótica de muitos, afeta a beleza, e acaba sendo a marca característica da velocidade do tempo. Se você deseja se livrar deles, especialistas recomendam opções naturais, encontradas principalmente em algumas flores, como é o caso da camomila.

A camomila é uma planta poderosa, conhecida mundialmente por suas propriedades calmantes e clareadoras. Além disso, especialistas afirmam que ela pode ser usada como um remédio natural para disfarçar os cabelos brancos.

Isso se deve à presença de apigenina na camomila, um flavonoide natural que pode contribuir para um tom mais claro nos fios grisalhos, proporcionando uma aparência mais uniforme em relação à cor original do cabelo. Portanto, é recomendado aplicar uma infusão nos cabelos para um visual rejuvenescido.

A seguir, aprenda uma receita à base de camomila que vai amenizar e muito os cabelos grisalhos.

Chá de Camomila para disfarçar os cabelos grisalhos

Para combater os cabelos grisalhos, comece preparando um chá de camomila. Ferva água e adicione saquinhos de camomila ou flores secas. Deixe o chá descansar e esfriar. Em seguida, aplique a infusão fria nos cabelos secos e limpos, usando um borrifador para garantir que todas as áreas sejam cobertas.

Depois de aplicar o chá de camomila, deixe o cabelo secar ao ar livre. Para obter melhores resultados, exponha-se ao sol por alguns minutos, pois a luz solar pode intensificar os efeitos clareadores da camomila. Feito isso, enxágue os cabelos com água morna em abundância, sem usar shampoo.

Repita esse processo até três vezes por semana. Com o tempo, você notará os resultados. No entanto, é importante ressaltar que os resultados podem variar dependendo da cor natural do cabelo e da quantidade de cabelos grisalhos. A camomila tende a funcionar melhor em cabelos mais claros.

