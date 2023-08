Até 25 de agosto é isso o que deve acontecer com seu signo

Mais uma semana teve início e, com agosto se aproximando, muitas são as surpresas que podem movimentar a vida de cada signo. Cabe a cada nativo, portanto, buscar conhecer as previsões que lhe aguarda até o dia 25, podendo se surpreender, e muito, com o que irá encontrar.

E a boa notícia é que estas previsões já foram disponibilizadas, e encontram-se no decorrer da leitura a seguir.

O nativo de cada signo já pode conferir as previsões da semana | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que espera cada signo até o dia 25 de agosto

Os adeptos do horóscopo ocidental já estão acostumados às previsões semanais e, abaixo, estão explicadas no que diz respeito a cada signo:

Áries

Esta é a hora de o ariano romper com quem já lhe fez mal, mantendo o foco no sucesso. Cada pessoa deve ser colocada em seu devido lugar, para que as transformações positivas venham.

Touro

Para o taurino, é hora de tirar as ideias do papel e crescer, sendo importante que isso seja feito de forma discreta, para manter as energias ruins longe. No campo amoroso, algumas surpresas estão por vir.

Gêmeos

O nativo desse signo deve pensar bem antes de agir, para evitar contratempos e, no campo amoroso, está seguindo o caminho certo. No trabalho, a dica é manter a discrição.

Câncer

Algumas dificuldades podem surgir nos estudos e no trabalho, sendo importante manter a calma: cada opinião deve ser dada com cautela. As finanças estão favoráveis.

Leão

O leonino finalmente conseguirá iniciar um projeto ou mudar de emprego enquanto passa por um período de abundância. A sorte estará no amor e, ainda, nas finanças.

Virgem

Os problemas e as questões legais que estão pendentes finalmente terão solução. Será importante prezar pelos laços amorosos e, também, analisar as oportunidades de crescer economicamente.

Libra

O libriano deverá cuidar mais de si nos próximos dias. E, ainda, poderá encontrar um novo amor ou mesmo iniciar uma família, sempre refletindo sobre quais são as pessoas que de fato devem estar em sua vida.

Escorpião

O nativo deste signo deverá se organizar melhor e relaxar, indo ao médico em qualquer indício de dores. Será preciso dar tempo ao tempo, principalmente no que diz respeito ao amor.

Sagitário

As mudanças estão chegando na vida do sagitariano, trazendo a resolução de problemas e até mesmo uma viagem. Um dinheiro muito esperado também está por perto, assim como a inveja. A dica, então, é se proteger de energias ruins.

Capricórnio

A sorte já está ao lado desse signo, abrindo portas para novos negócios e para um futuro financeiro muito positivo. A atenção com a saúde, porém, deverá ser redobrada, inclusive no que diz respeito às DSTs.

Aquário

O lado persuasivo, intuitivo e místico do aquariano estará em alta. É o momento de economizar para construir um patrimônio e, também, de deixar o ciúme de lado no campo amoroso.

Peixes

O momento de ousar para fazer os planos darem certo chegou, junto à chance de conhecer novas pessoas. A vida financeira deverá ser colocada em ordem, e a confiança nos colegas de trabalho deve ser deixada um pouco de lado.

Estas previsões são apenas uma base

Embora de fato sejam interessantes, as previsões de cada signo também devem ser analisadas com base no ascendente de cada pessoa, para que sejam interpretadas corretamente.

É interessante, por sinal, fazer um mapa astral, por meio do qual os detalhes deste tipo ficam muito mais claros.

