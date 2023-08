Marca famosa de leite foi retirada das prateleiras do mercado; entenda

Há poucos meses, a Anvisa realizou uma ação de intervenção e tirou de circulação milhões de litros de leite de uma famosa marca do Brasil. Ao todo, mais de 12 milhões foram retirados, após uma solicitação do Ministério Público e agora, a empresa está realizando um recall para realizar a troca dos produtos e apuração dos fatos que foram informados. Entenda qual a marca de leite e o que fazer caso você tenha comprado um dos lotes informados.

Saiba qual foi a marca de leite que teve seus produtos retirados de circulação | Imagem de 1195798 por Pixabay

Qual o papel da Anvisa?

Anvisa, significa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, somente pela definição, é possível entender qual a função dela no Brasil. Vale salientar que a Vigilância Sanitária, de acordo com o ministro da Saúde, é um “conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde”.

Portanto, o papel da Anvisa é agir de forma preventiva no controle sanitário em todo território brasileiro, onde houver algum problema sanitário, a Anvisa tem o dever de inspecionar o local.

É comum encontrá-la nos seguintes locais:

Estabelecimentos de produção, transporte e venda de alimentos;

Estabelecimentos de produção e venda de medicamentos ou produtos do setor da saúde;

Estabelecimentos de saúde e meio ambiente.

Além dos locais citados, inúmeros outros podem ter a presença da Anvisa, onde chamar, ela irá.

Veja também: O Robô Do INSS Vai Te Pegar? Máquina Decide 40% Dos Benefícios Do Brasil

A marca de leite que foi retirada é sediada em Sergipe

A marca é bem famosa na região, fica na cidade de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, o fato ocorreu no último mês de junho. Por conta da ação da Anvisa, os produtos da marca Natville foram retirados das prateleiras dos supermercados.

A justificativa é que a empresa não estava oferecendo condições sanitárias adequadas, além que estava ocorrendo várias falhas durante o processo de controle de qualidade, por fim, também foram encontradas informações falsas nos rótulos dos produtos.

Mediante a denúncia, a agência orientou que os consumidores devolvessem de modo voluntário os produtos que compraram da empresa, vale lembrar que não são todos.

Veja também: Lei: Extintor De Incêndio No Carro É Obrigação? Ainda Pode Gerar Multa, Sim

Quais produtos estão sendo retirados?

A ação visa retirar de circulação os produtos produzidos entre janeiro e maio deste ano, como o leite UHT integral e desnatado, como também o soro de leite em pó 40% desmineralizado de 25kg.

No momento, a recomendação é que todos os consumidores verifiquem o lote e a data de fabricação do produto, caso esteja dentro dos lotes que foram informados, ligue imediatamente para o SAC que está informado no rótulo do produto.

A empresa emitiu uma nota comunicando que ao saber da notícia, suspendeu de imediato a fabricação e comercialização do lote em questão. Além disso, ela afirma que está seguindo todos os processos legais que são ordenados pela agência. Todavia, em relação a ação movida pelo MPSE, ela ficou inerte.