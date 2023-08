Mudança no consignado do INSS gera apreensão de aposentados

Aconteceu algumas mudanças no consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para todos os segurados, foi definido pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) e essas alterações deverão impactar os novos contratos que são aqueles que serão feitos a partir de agora.

Com 13 votos, a decisão do CNPS foi reduzir a taxa máxima de juros do consignado dos segurados do INSS de 1,975 para 1,91% no mês. Essa notícia deixou os seguradores alegres. Além disso o Conselho também determinou acatar a redução da taxa máxima de juros para o consignado da categoria cartão de crédito, a redução passou de 2,89% para 2,83% mensalmente.

Carlos Lupi, ministro da Previdência Social confirmou a notícia nesta última quinta-feira (17), ainda destacou que novas quedam podem ser apontadas no caminho do segundo semestre desse ano. Carlos Lupi disse também que a redução já tinha sido combinada com o Ministério da Fazenda.

Confira as mudanças na taxa de juros do consignado do INSS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Motivo da redução dos juros do consignado do INSS

Durante uma conversa com alguns jornalistas, o ministro anunciou que essa redução dos juros do consignado do INSS foi feita devido a redução da Selic, uma causa influenciou a outra. No começo desse mês de agosto, o Copom (Comitê de Política Monetária) resolveu reduzir os juros de 13,75% para 13,25%, além das novas quedas.

Carlos Lupi disse ““Combinado com Ministério da Fazenda, Banco do Brasil e Caixa Econômica, estamos propondo taxa de 1,91% para o consignado, e 2,83% para o cartão de crédito consignado, com reforço de que se a próxima reunião do Banco Central baixar a taxa de juros Selic, nós nos reuniremos para baixar novamente teto do consignado”.

Desde quando aconteceu a reunião do Banco Central, Carlos Lupi está defendendo a redução da taxa de juros do consignado. “A medida vai de encontro à redução da taxa básica dos juros, feito recentemente pelo Banco Central e teve 13 votos favoráveis e apenas um contrário”, complementou Lupi.

Veja também: Meu INSS: muita gente não sabe, mas é assim que você faz um raio-X em sua conta na internet

Redução nas taxas de juros

Depois de o Copom anunciar a redução na taxa Selic, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal resolveram reduzir as taxas para o consignado do INSS e essas tributações passou de 1,77% para 1,70% mensalmente. Assim que o CNPS reduzir o teto máximo dos juros, o Conselho vai impor um limite de cobrança de juros para as instituições financeiras e, a partir do mesmo, cada banco terá autonomia para decidir qual será sua própria taxa.

Neste ano, a definição do teto da taxa de juros já dividiu muitas opiniões logo no primeiro semestre.

Veja também: Novo golpe do INSS está fazendo vítimas pelo Brasil; entenda