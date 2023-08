Saque emergencial AUTORIZADO com valor maior que 849,89

O Bolsa Família é um dos principais benefícios oferecidos pelo Governo Federal. Todo mês é pago R$600 para famílias de baixa renda que estão em situação de vulnerabilidade social.

Para receber o benefício, as famílias precisam comprovar suas rendas mensais através do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Conforme o cálculo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o valor do saque emergencial aumentará. Saiba aqui o motivo e o calendário de pagamentos para o mês de Agosto.

Saque emergencial aumentará o valor. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Saque emergencial vai aumentar

De acordo com o cálculo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), são pagos R$ 142 por integrante da família. Dessa forma, famílias que possuem quatro pessoas, recebem o valor de R$ 600, enquanto, os núcleos familiares com oito pessoas, podem receber R$ 852 em uma parcela.

Logo, receberão o valor de R$ 852 neste mês de agosto, as famílias que contam com oito membros. É importante dizer que além dessa quantia, são destinados aos beneficiários do Bolsa Família alguns acréscimos, os quais variam conforme a estrutura familiar do titular. Nesse sentido, agregando crianças de 0 a 6 anos, as famílias recebem um suplemento de R$ 150 (com limite de dois), relacionado ao Benefício da Primeira Infância (BPI).

Adicionalmente, o Benefício Variável Familiar (BVF) no montante de R$ 50 pode ser concedido às famílias com mulheres grávidas, crianças e jovens cujas idades estejam entre 7 e 18 anos incompletos. Isso implica que a soma dos subsídios do Bolsa Família para este mês de agosto tem a possibilidade de exceder R$ 1000. O suporte financeiro será iniciado a partir da sexta-feira seguinte, em 18 de agosto.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de Agosto

Confira o calendário de pagamentos para o mês de Agosto:

NIS final 1: 18 de agosto;

NIS final 2: 21 de agosto;

NIS final 3: 22 de agosto;

NIS final 4: 23 de agosto;

NIS final 5: 24 de agosto;

NIS final 6: 25 de agosto;

NIS final 7: 28 de agosto;

NIS final 8: 29 de agosto;

NIS final 9: 30 de agosto;

NIS final 0: 31 de agosto

Auxílio-gás

É importante destacar que, durante este mês de agosto, os destinatários também estarão recebendo a parcela relativa ao subsídio para o gás. Esse auxílio é disponibilizado a cada intervalo de dois meses (meses pares) para uma porção das famílias.

O montante varia a cada pagamento, pois a determinação é baseada em 100% da média nacional do preço do botijão de gás de 13 kg, conforme apurado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Para o mês de agosto, o montante a ser disponibilizado é de R$ 108.