Volta nesta sexta-feira (18): pagamento nacional de R$ 108 do governo

A partir da próxima sexta-feira (18), começa a distribuição dos pagamentos de mais uma fase do programa do governo federal chamado Auxílio-gás nacional, para os beneficiários previamente cadastrados no sistema do CadÚnico. Esse programa visa ajudar financeiramente um grupo de mais de 5 milhões de brasileiros, em várias partes do país. Confira, logo abaixo, quando você irá receber.

O Auxílio Gás pago em agosto foi aumentado para R$ 110 em três parcelas, beneficiando milhões de famílias. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Pagamento do Auxílio-gás na sexta-feira

A partir da próxima sexta-feira, que marca o dia 18 do mês corrente, está previsto o reinício dos pagamentos referentes a mais uma etapa do programa federal conhecido como Auxílio-gás nacional. Esta iniciativa de transferência de renda está programada para beneficiar um contingente de um pouco mais de 5 milhões de cidadãos brasileiros, abrangendo todas as regiões do país.

De acordo com as informações oficiais, o Auxílio-gás nacional está estipulado para realizar repasses de R$ 108 ao longo deste mês de agosto. Esta quantia é uniforme para todos os beneficiários, independentemente do número de indivíduos residindo em um mesmo domicílio, garantindo assim uma base igualitária.

Como é calculado o valor de repasse?

O valor designado ao Auxílio-gás nacional é determinado com base no preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos durante os meses precedentes. A Agência Nacional de Petróleo (ANP) é a entidade responsável por essa definição. Consequentemente, é uma obrigatoriedade que o governo repasse, no mínimo, 100% desse preço ao consumidor.

Estratégias de Movimentação do Auxílio-gás

Para realizar as operações relacionadas ao Auxílio-gás nacional, não é necessário que o beneficiário saia de sua residência. As transações podem ser efetuadas através do aplicativo Caixa Tem. Com essa ferramenta, é possível quitar contas, efetuar transferências para outras instituições bancárias, executar transações por meio do PIX e até mesmo gerar um código para saques em dinheiro.

Alternativamente, o beneficiário pode optar por utilizar os cartões do programa Auxílio Brasil ou do Bolsa Família para movimentar os recursos do Auxílio-gás. Mesmo sendo oriundos de programas distintos, esses cartões podem ser empregados para operações ligadas ao Auxílio-gás em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Calendário de Pagamentos

Os métodos de movimentação associados ao Auxílio-gás nacional se assemelham aos utilizados no programa Bolsa Família. Isto ocorre porque os valores são sempre depositados na mesma conta e na mesma data de liberação.

Para saber a data específica do pagamento do Auxílio-gás e do Bolsa Família, é necessário se basear no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Aqueles que possuem um NIS terminando em 1, por exemplo, terão seus recursos disponíveis em suas contas já a partir da próxima sexta-feira, que é o dia 18.

Segue abaixo o calendário de pagamentos, de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social):

NIS terminando em 1: 18 de agosto (sexta-feira);

NIS terminando em 2: 21 de agosto (segunda-feira);

NIS terminando em 3: 22 de agosto (terça-feira);

NIS terminando em 4: 23 de agosto (quarta-feira);

NIS terminando em 5: 24 de agosto (quinta-feira);

NIS terminando em 6: 25 de agosto (sexta-feira);

NIS terminando em 7: 28 de agosto (segunda-feira);

NIS terminando em 8: 29 de agosto (terça-feira);

NIS terminando em 9: 30 de agosto (quarta-feira);

NIS terminando em 0: 31 de agosto (quinta-feira).

Processo de Recebimento:

É válido ressaltar que não é necessário efetuar qualquer tipo de solicitação para começar a receber o Auxílio-gás nacional. O valor é depositado de forma automática para os cidadãos que cumprem os requisitos de elegibilidade estabelecidos pelo programa.

