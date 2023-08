O jeito que você acorda define o resto do seu dia; confira como

É o jeito que você acorda. Sim, se você dorme mal e já se levanta como se tivesse corrido uma maratona, tornando assim, as tarefas do cotidiano um verdadeiro sacrifício, pode não estar imaginando de que a maneira como você começa o seu dia pode estar colaborando e muito para esse estado de cansaço. Entenda melhor como seus hábitos podem influenciar positiva ou negativamente no seu dia, logo abaixo.

Noites de sono mal dormidas e hábitos matinais inadequados podem influenciar em sua produtividade ao longo do dia. Foto: divulgação

Seu sono determina o seu dia

Você acorda pela manhã, mas ao invés de se sentir revigorado após uma noite de sono, você está constantemente sobrecarregado pelo cansaço. Essa sensação persistente faz com que as tarefas diárias se transformem em batalhas árduas.

Se você se encontra nessa situação, pode não estar ciente de que a maneira como você começa o seu dia pode estar contribuindo para esse estado de fadiga. De acordo com uma pesquisa recente, algumas alterações nos seus hábitos matinais podem ser a chave para combater esse problema e conquistar um dia mais enérgico.

Noite mal dormida não é a única culpada

Embora a má qualidade do sono seja frequentemente apontada como uma causa do cansaço crônico, há outros fatores a considerar. Sabemos que muitas pessoas enfrentam dificuldades para dormir, com mais de 70% dos brasileiros relatando algum tipo de distúrbio do sono, de acordo com estudos realizados pela Fundação Oswaldo Cruz. Esses distúrbios têm um impacto significativo na sensação de exaustão ao longo do dia. No entanto, não é somente a má qualidade do sono que influencia esse cenário.

Além das questões relacionadas ao sono, certos comportamentos matinais podem piorar a sensação de cansaço diurno. Por isso, ações tomadas imediatamente após acordar podem desempenhar um papel fundamental em como nos sentimos durante o dia.

Em entrevista ao R7, Ricardo Cunha, fisiologista e professor dos cursos de Educação Física e Enfermagem da Universidade Positivo, a chave para manter a energia ao longo do dia reside em manter uma rotina saudável.

Você acorda e toma…café

Um hábito comum entre os brasileiros é consumir uma xícara de café logo após acordar. No entanto, essa prática pode contribuir para a sensação de fadiga. Segundo Ricardo, “o café causa um choque considerável quando ingerido imediatamente após o despertar. Esse impacto súbito no equilíbrio interno do corpo pode resultar em estresse e desequilíbrio orgânico”. Portanto, reavaliar o momento de consumir café pode influenciar positivamente na disposição ao longo do dia.

Outro fator a ser considerado é a variação abrupta da temperatura corporal. Durante o sono, o metabolismo diminui e nos tornamos mais sensíveis ao frio. Quando saímos da cama e nos deparamos com uma temperatura ambiente diferente daquela debaixo das cobertas, nosso corpo sofre um choque térmico que pode contribuir para a fadiga e até mesmo desencadear reações alérgicas.

Pequenas mudanças, grandes resultados

Em última análise, a chave para superar o cansaço constante pode estar em pequenas mudanças nos hábitos matinais. Ao ser mais consciente da temperatura, repensar o consumo de café e manter uma rotina de sono consistente, é possível começar o dia com mais energia e sustentá-la ao longo de todas as suas atividades. Então, sem demora, anote os pontos que precisam ser ajustados e assista, de camarote, a mudança acontecendo no seu dia a dia!

