Caixa libera novo saque do FGTS para milhões; dá para sacar mais de R$ 1.000,00

Temos uma ótima notícia, o novo saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS – vai ser distribuído para todos os colaboradores do Brasil, o valor está chegando a R$ 12,7 bilhões. Esse valor foi aprovado desde o dia 25 de julho deste ano através do Conselho Curador do tal benefício, que corresponde a 99%, ou seja, R$ 12,8 bilhões do lucro adquirido pela instituição no ano de 2022.

Porém, não podemos deixar de destacar que o total é inferior ao valor que foi compartilhado ano passado, 2022, quando mais precisamente foram cedidos R$ 13,2 bilhões. O objeto do atual Governo é para fazer com que o compartilhamento dos lucros as pessoas que trabalham CLT estejam concluídas até o final desse mês de agosto. Acompanhe no texto abaixo.

Caixa libera R$ 12,7 bilhões do saque FGTS

Segundo informações, a quantia acumulada nas contas do FGTS tem retorno de 3% ao ano mais a variação da Taxa Referencial. Além disso, desde o ano de 2017, todos os assalariados recebem fração dos rendimentos do benefício, assim o banco da Caixa Econômica Federal usa os mecanismos do fundo para empréstimo com juros e financiamento de projetos como por exemplo:

Saneamento básico

Infraestrutura;

Habitação e dentre outros.

Por isso tem a origem do lucro e o uso é a razão de diálogos ligados a investimentos, e isso acontece muito pelo rendimento mostra-se inferior à inflação.

Como acontece essa distribuição?

Podemos destacar que o lucro distribuído é sempre ligado ao ano 2022 e conforme a legislação, o mesmo não pode ser totalmente entregue, ou seja, o montante compartilhado não precisa ser acertado pelo conselho, e em 2023 o acordo foi de 99% do lucro líquido.

Lembrando que farão parte do benefício todos os colaboradores com saldo no FGTS em 31 de dezembro do ano de 2022, e o valor também só pode ser retirado dentro das exigências de saque do programa.

Se você tem interesse em saber sobre o saldo, é preciso baixar o aplicativo do FGTS no Play Store, esse app está disponível tanto para Android como iOS. Mas se preferir, pode acessar o site oficial da Caixa Econômica. Hoje em dia com esses aplicativos as pessoas conseguem resolver questões financeiras sem precisar sair do conforto de sua casa.

