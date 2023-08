R$ 1.1010 antecipado para milhões em agosto? Pagamentos começam dia 19

A Caixa Econômica Federal confirmou que as famílias que recebem o Bolsa Família no sábado (12 de agosto de 2023), devido à antecipação, poderão garantir um repasse de R$1.010 reais em agosto. O valor é equivalente à soma do Bolsa Família aos benefícios adicionais do programa e ao Auxílio Gás, que volta a ser pago em agosto.

O programa Bolsa Família garante o repasse de dois adicionais: o Benefício Primeira Infância e o Benefício Variável Familiar. No primeiro caso, o repasse é de R$150 para crianças de 0 a 6 anos completos, enquanto que, no segundo caso, o repasse é de R$50 para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos completos, gestantes e nutrizes que estão amamentando crianças de até 7 meses.

Esses benefícios ainda são acumulativos. Ou seja, o repasse deve ser feito a todos os membros inscritos corretamente, independente de quanto deve ser o valor repassado. Além disso, uma família pode ganhar os dois adicionais ao mesmo tempo, garantindo um aumento significativo na parcela regular do Bolsa Família.

Sendo assim, uma família composta por quatro pessoas, sendo elas: uma nutriz, uma criança de 6 meses e dois adolescentes com menos de 18 anos, deverá receber um repasse acumulado de R$300 reais apenas dos benefícios adicionais. Esse valor, somado à parcela regular do Bolsa Família, pode garantir um montante de R$900 reais. Caso a família esteja apta para o recebimento do Auxílio Gás, o repasse ainda poderá chegar a R$1.010 reais em agosto.

Valor antecipado para milhões de pessoas em agosto, fique atento! | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Auxílio Gás volta a ser pago em agosto

O subsídio auxilio gás volta a ser pago em agosto de 2023, beneficiando mais de 5 milhões de famílias seguradas. O pagamento é bimestral e garante um repasse de 100% do preço médio nacional do botijão do gás de cozinha de 13kg. Ou seja, o Auxílio Gás não tem valor fixo, podendo variar a cada dois meses.

Isso ocorre porque o valor do benefício é calculado seguindo o preço médio do gás de cozinha nos últimos seis meses. Sendo assim, se o preço diminui, o benefício diminui. Mas se o preço aumenta, o repasse do Auxílio Gás aumenta.

O governo ainda não liberou o valor do benefício do vale gás de agosto. Entretanto, a expectativa é de que o repasse varie de R$ 100 a R$ 110. Vale lembrar que, nos últimos meses de repasse, abril e junho, o Auxílio Gás garantiu, respectivamente, R$ 110 e R$ 109 para os seus segurados.

Os brasileiros que desejam receber o Auxílio Gás precisam estar devidamente cadastrados no CadÚnico. Entretanto, vale lembrar que o benefício atende a um número limitado de beneficiários. Desse modo, para que novos segurados venham a receber o repasse, é preciso que, antes, haja um corte de segurados que já recebem o benefício, abrindo novas vagas.

Calendário do Auxílio Gás de agosto

O banco Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do Auxílio Gás e pelo do Bolsa Família. Desse modo, os segurados deverão receber os dois benefícios no mesmo dia, conforme indica o calendário oficial da CAIXA. Além disso, ambos os benefícios deverão ser depositados na conta digital do Caixa Tem.

O calendário oficial da Caixa Econômica é escalonado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar. Além disso, o repasse é feito nos últimos dez dias úteis do mês, começando no dia 18 e terminando no dia 31 de agosto. Sendo assim, confira o calendário completo deste mês:

NIS de final 1: dia 18 de agosto;

NIS de final 2: dia 21 de agosto (Antecipado para o sábado, 19);

NIS de final 3: dia 22 de agosto;

NIS de final 4: dia 23 de agosto;

NIS de final 5: dia 24 de agosto;

NIS de final 6: dia 25 de agosto;

NIS de final 7: dia 28 de agosto (Antecipado para o sábado, 26);

NIS de final 8: dia 29 de agosto;

NIS de final 9: dia 30 de agosto;

NIS de final 0: dia 21 de agosto.

