Governo libera lista de antecipação do Auxílio Gás; veja se você está nela

Através da sincronização com o calendário de depósitos do Bolsa Família, o Auxílio Gás assegura que as antecipações de pagamento para o mês de agosto estejam agora confirmadas. Um ponto crucial a ser destacado é que o Auxílio Gás é disponibilizado em intervalos de dois meses, o que resultará em um valor mais substancial depositado na conta do Caixa Tem neste mês para aqueles que são beneficiados por ambos os programas sociais. A seguir, confira se você está na lista de beneficiários que recebem o auxílio neste mês.

Notícia boa para os beneficiários. Vale Gás terá pagamento antecipado. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Auxílio Gás será liberado com antecipações

Acompanhando o cronograma de repasses do programa de transferência de renda Bolsa Família, oAuxílio Gás e as antecipações de pagamentos para o mês de agosto já estão confirmadas pa a segunda quinzena do mês.

Para quem não se lembra, o Auxílio Gás é um benefício social concedido a cada intervalo de dois meses, o que resultará em um repasso com valor maior creditado na conta do Caixa Tem neste mês para aqueles que recebem ambos os programas sociais.

Os indivíduos beneficiados pelo Auxílio Gás cujos Números de Identificação Social (NIS) terminam em 2 terão o pagamento adiantado para o sábado, dia 19 de agosto. Enquanto isso, as famílias associadas a NIS terminados em 7 terão seus pagamentos liberados a partir do sábado, dia 26 de agosto. O Vale Gás corresponderá ao custo total do botijão de gás, determinado conforme os cálculos estipulados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

É importante lembrar que o Auxílio Gás é compatível com outros auxílios e benefícios, bem como com as bolsas disponibilizadas pelo Programa Bolsa Família. Adicionalmente, os valores providos através do Vale Gás não são considerados como parte da renda quando se trata do Cadastro Único.

Cronograma de pagamentos com antecipações

A programação de depósitos do benefício social Auxílio Gás Nacional, juntamente com as antecipações foi anunciado pelo governo de acordo com o calendário abaixo:

NIS com final 1: Depósito na conta em 18 de agosto.

NIS com final 2: Depósito na conta em 21 de agosto, com liberação das parcelas antecipadas no sábado, dia 19 de agosto.

NIS com final 3: Depósito na conta em 22 de agosto.

NIS com final 4: Depósito na conta em 23 de agosto.

NIS com final 5: Depósito na conta em 24 de agosto.

NIS com final 6: Depósito na conta em 25 de agosto.

NIS com final 7: Depósito na conta em 28 de agosto, com liberação das parcelas antecipadas no sábado, dia 26 de agosto.

NIS com final 8: Depósito na conta em 29 de agosto.

NIS com final 9: Depósito na conta em 30 de agosto.

NIS com final 0: Depósito na conta em 31 de agosto.

Esse cronograma de repasses assegura a distribuição ordenada dos pagamentos, garantindo que os beneficiários recebam os auxílios dentro dos prazos estabelecidos.

