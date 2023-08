Estudo mostra que existe uma planta capaz de retirar gordura do corpo

Planta que retira gordura do corpo existe? Uma planta tradicionalmente usada na medicina chinesa pode ser a chave para uma revolução no combate à obesidade. Originária da ilha de Hainan na China, a Mallotus furetianus é conhecida por suas aplicações medicinais, mas uma descoberta recente por pesquisadores japoneses revelou um potencial inesperado para a prevenção do acúmulo de gordura. Essa descoberta promissora abre novos caminhos no tratamento de uma das maiores epidemias de saúde do século.

A planta Mallotus furetianus pode se tornar uma aliada na redução da gordura corporal, segundo estudo japonês. Foto: divulgação

Esta planta pode reduzir sua gordura corporal

A esperança para muitos que lutam contra a obesidade pode encontrar-se nas folhas da Mallotus furetianus, uma erva tropical que tem sido uma parte vital da medicina tradicional chinesa. Utilizada no tratamento de diversas enfermidades, essa planta agora está no centro das atenções por um motivo completamente diferente.

Um estudo realizado pela Universidade Metropolitana de Osaka, no Japão, liderado pelo professor de nutrição Akiko Kojima-Yuasa, analisou 36 camundongos, que foram submetidos a diferentes dietas durante um mês. Os pesquisadores dividiram os roedores em dois grupos distintos: um teve acesso a uma dieta saudável, enquanto o outro foi alimentado com um regime mais rico em gorduras. Além disso, alguns camundongos de cada grupo receberam um chá concentrado produzido a partir das folhas secas da Mallotus furetianus.

O resultado do estudo surpreendeu a todos os envolvidos. Independentemente da dieta recebida, todos os camundongos que consumiram o chá apresentaram um menor acúmulo de gordura no corpo. Em termos mais específicos, os roedores que foram alimentados com uma dieta mais calórica e ingeriram o chá, ganharam apenas 30 gramas em um mês, comparado aos 34 gramas ganhos pelo grupo que não teve acesso ao suplemento. Isso representa uma diminuição de 12% no aumento de peso. Além disso, o extrato da planta conseguiu evitar não apenas o ganho de gordura corporal, mas também a acumulação de tecido adiposo e gordura no fígado dos animais.

Os pesquisadores ficaram fascinados com o potencial da Mallotus. A planta parece possuir propriedades químicas que inibem a síntese de gordura no corpo, eliminando-a em vez de processá-la e armazená-la. A descoberta está sendo vista como uma nova aliada no combate à obesidade, com possíveis aplicações como ingrediente alimentar com propriedades que diminuem o ganho de peso.

Resultados do estudo

O professor Kojima-Yuasa explicou que os resultados sugerem uma ligação entre o extrato de Mallotus furetianus e os efeitos antiobesidade e destacou o potencial da planta como um novo componente no combate a essa condição de saúde. O estudo completo está disponível na revista especializada Food Science & Nutrition, desde o dia 5 de julho.

Esta descoberta representa um marco significativo na luta contra a obesidade, um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. A possibilidade de utilizar uma planta já conhecida na medicina tradicional em um novo contexto é uma promessa entusiasmante e pode ser um passo crucial no desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas e dietéticas. É uma esperança tangível para aqueles que procuram maneiras eficazes de controlar o peso, sem recorrer a soluções extremas ou cirurgias invasivas. A continuação da pesquisa e a exploração do potencial total da Mallotus furetianus podem muito bem mudar a forma como a obesidade é entendida e tratada no futuro.

