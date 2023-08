Ainda dá tempo de ver a MAIOR chuva de meteoros do ano HOJE (13)?

Desde tempos ancestrais, o ser humano tem nutrido um profundo fascínio pelas maravilhas do Cosmos que se revelam no firmamento noturno. Com efeito, os espetáculos cósmicos exercem um impacto genuinamente avassalador quando se materializam diante de nossos olhos, especialmente pela sua natureza de ocorrências infrequentes ou, no mínimo, singulares.

Foto: divulgação

No catálogo das impressionantes exibições que adornam as noites límpidas, situam-se as chuvas de meteoros, conhecidas popularmente como estrelas cadentes. A periodicidade com que este fenômeno se manifesta suscita um interesse considerável entre a comunidade científica e os aficionados da astronomia, sendo tão emblemático que até mesmo observadores menos experientes sentem-se atraídos por ele.

Entretanto, detalhes precisos acerca da forma de contemplar esse acontecimento são algo um tanto raros. Como desdobramento, um grande número desses neófitos acaba deixando passar a ocasião de se extasiar diante da queda de meteoros. Nesse sentido, torna-se crucial adotar algumas orientações para não deixar essa oportunidade escapar.

Como assistir?

A anual chuva de meteoros das Perseidas marca sua presença, atraindo um público entusiasta da astronomia. No presente ano de 2023, este fenômeno presenteia os afortunados com um espetáculo magnífico no céu noturno. Rápidos e deslumbrantes raios luminosos cruzarão a atmosfera terrestre, criando um espetáculo verdadeiramente grandioso.

A seguir, apresentamos orientações para não perder essa oportunidade única: listamos dicas exclusivas e os principais erros cometidos pelos novatos em observação astronômica.

Mantenha expectativas realistas

Muitos são atraídos por essas aparições, frequentemente em virtude das expectativas exageradas fomentadas pela mídia, que geralmente menciona a possibilidade de ver centenas de estrelas cadentes no céu. Entretanto, a realidade não raro difere dessas expectativas.

Na verdade, apenas algumas dezenas de meteoros são visíveis durante o processo de entrada na atmosfera. Isto é mais provável em áreas com céu claro e livre de poluição luminosa. Portanto, é prudente não criar expectativas irrealistas para evitar decepções, visto que o evento permanece de qualquer forma espetacular.

Opte por locais menos concorridos

Muitos observadores enfrentam desconforto quando a tão esperada noite chega. Isto decorre da alta concentração de pessoas em determinadas áreas urbanas, como parques e locais públicos. Assim, para desfrutar de uma experiência mais serena e íntima, busque lugares mais afastados.

Escolha locais de completa escuridão

Lamentavelmente, até mesmo pequenas cidades possuem poluição luminosa que obscurece as estrelas no céu noturno, quanto mais os meteoros. Portanto, busque locais remotos onde a escuridão seja total, aumentando suas chances de avistar as Perseidas.

Dispense o uso de lentes amplificadoras

Muitos acreditam que telescópios e binóculos auxiliam na observação. No entanto, isto pode prejudicar a experiência.

Mais dicas

Além de escolher o local adequado, é preferível manter uma visão ampla do céu. Não existe um ponto específico para a chuva de meteoros, pois eles podem cruzar o céu de diversas direções. Logo, mantenha o campo de visão o mais abrangente possível.

Busque conforto

Um dos principais fatores que leva ao abandono da observação é o desconforto no pescoço ao olhar para cima. No entanto, é aconselhável sentar-se em uma cadeira reclinável e aguardar o espetáculo.

Não subestime a velocidade das estrelas cadentes

Um erro comum é esperar que as estrelas cadentes se desloquem em câmera lenta pelo céu. Contudo, a entrada dos meteoritos na atmosfera é veloz e pode durar apenas frações de segundo; portanto, mantenha-se alerta.

Esteja atento à data e horário ideais

Muitos acreditam que o espetáculo começa logo após o pôr do sol ou em qualquer noite, o que não é correto. O pico das Perseidas ocorre entre 12 e 13 de agosto, apesar de seu rastro ser visível desde 14 de julho. Além disso, a melhor janela de observação é das 22h à 4h. Paciência é essencial.

Conte com o café como aliado

Para não perder o show de luzes que ocorre nas primeiras horas da madrugada, é aconselhável ficar acordado. Portanto, prepare um termo de café e evite dormir cedo, pois essas oportunidades não são frequentes.

Aprecie, não fotografe

A crença de que é possível capturar uma imagem impressionante das estrelas cadentes é comum entre os novatos. No entanto, além de reduzir o campo de visão, você pode ficar frustrado com os resultados.

Deixe o celular de lado

Ainda que pareça desafiador na era digital, os smartphones podem prejudicar a experiência de observar as Perseidas. O brilho do dispositivo interfere na adaptação dos olhos à escuridão, processo que requer cerca de trinta minutos sem distrações luminosas.

