Seu CPF está na lista para receber uma fatia dos 2 bilhões do Banco do Brasil?

O Banco do Brasil anunciou, na última quarta-feira (9), seu plano de distribuir dividendos que ultrapassam a marca de R$ 410 milhões. Adicionalmente, a instituição anunciou sua intenção de efetuar um pagamento no valor de quase R$ 2 bilhões através do mecanismo denominado Juros sobre Capital Próprio (JCP), até o final de agosto. Saiba se você poderá receber um dinheiro extra neste mês, logo abaixo.

O Banco do Brasil anunciou, na última quarta-feira (9), seu plano de distribuir dividendos que ultrapassam a marca de R$ 410 milhões. | Foto: montagem / Reprodução – Divulgação

Banco do Brasil libera pagamentos

Na última quarta-feira (9), o Banco do Brasil comunicou sua decisão de distribuir dividendos superiores a R$ 410 milhões e, adicionalmente, pagar um valor de R$ 1.868.239.152,74 por meio de Juros sobre Capital Próprio (JCP).

A soma totaliza uma quantia significativa de R$ 2,27 bilhões, representando os resultados obtidos durante o segundo trimestre deste ano. A data definida para efetuar os pagamentos é até o dia 30 de agosto, com os montantes ajustados conforme a taxa básica de juros, conhecida como Selic.

Leia mais: Oportunidade! Banco do Brasil oferece imóveis por apenas 33% do preço original

Banco bateu recorde de lucros em 2023

Impulsionado por um lucro líquido de R$ 8,785 bilhões, o Banco do Brasil alcançou um notável crescimento de 11,7% no primeiro trimestre de 2023, comparado ao mesmo período do ano anterior. Este desempenho surpreendeu inclusive os analistas, que haviam projetado um lucro de R$ 8,663 bilhões. Com essa conquista, o Banco superou os lucros reportados pelo Bradesco, Santander e Itaú.

Segundo o comunicado oficial emitido pelo BB, esse resultado positivo é atribuído ao desempenho vigoroso no setor comercial e à expansão das carteiras de crédito. Ao final do segundo trimestre, a carteira de crédito ampliada do banco totalizou R$ 1,045 trilhão, registrando um crescimento de expressivos 13,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

As receitas provenientes de serviços prestados também tiveram aumento, alcançando um montante de R$ 8,286 bilhões, o que é traduzido em um acréscimo de 5,6% ao longo de um período de 12 meses. Finalizando, a margem financeira bruta do BB alcançou R$ 22,887 bilhões no segundo trimestre, representando um robusto aumento de 34,2%.

Índice de inadimplentes aumentou

Entretanto, a instituição também enfrentou um aumento em sua taxa de inadimplência, apesar dos bons resultados. O índice de inadimplência apresentou um incremento de 2,73% em junho. Consequentemente, as provisões para devedores duvidosos aumentaram, atingindo a marca de R$ 7,176 bilhões no segundo trimestre, o que corresponde a um crescimento de 143% em comparação ao ano anterior.

Leia também: Banco do Brasil anuncia renegociação RECORDE de dívidas: R$ 255 milhões; como ter acesso?