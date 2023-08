Pix Crédito foi anunciado! Descubra como usar

O Presidente do Banco Central, Campos Neto, anunciou, na última sexta-feira (11), que será lançado em breve o Pix Crédito. Presidente do BC, no entanto, garantiu que, apesar de recurso ser uma alternativa ao cartão de crédito para compras virtuais, a medida não significa o fim dos meios de pagamento por crédito tradicionalmente já utilizados. Saiba mais detalhes sobre o Pix Crédito, logo abaixo.

Pix com nova modalidade em breve

O Pix, um ícone de inovação em transações financeiras que tem sido reproduzido por outras praças financeiras no exterior, como o caso do FedNow nos Estados Unidos, está prestes a receber novas funcionalidades significativas.

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, anunciou na última sexta-feira (11) que o sistema de pagamentos simultâneos será expandido para além de suas capacidades atuais. Uma das mudanças mais marcantes será a transformação do Pix em uma alternativa ao cartão de crédito para compras virtuais, o que será formalizado sob o nome de Pix Crédito.

Como o novo Pix irá funcionar?

Campos Neto enfatizou a convergência entre o Pix e outros produtos financeiros. Ele antecipou que os usuários serão capazes de utilizar o Pix para fins de crédito, indicando que, em um futuro próximo, o cartão de crédito poderá se tornar dispensável, uma vez que todas as transações poderão ser realizadas através do Pix. Esse avanço não apenas simplificaria o processo de pagamento, mas também poderia potencialmente impactar o mercado de cartões de crédito.

Outra adição importante ao Pix será a sua função como um agregador financeiro. Em vez de ter vários aplicativos bancários diferentes, cada um para um banco específico, os usuários poderão centralizar todos os seus produtos e serviços financeiros em um único aplicativo. Isso promoveria a portabilidade e a competitividade em tempo real, oferecendo aos usuários uma maneira mais eficiente de gerenciar suas finanças.

Novas funções já eram estudadas há 3 anos

Desde o seu lançamento em 2020, o Pix tem sido submetido a testes contínuos para avaliar a viabilidade de adicionar novas funcionalidades. Isso inclui a análise de operações agendadas e pagamentos recorrentes, bem como a exploração do uso do Pix em transações internacionais. O Banco Central está claramente comprometido em expandir as capacidades do Pix para atender às crescentes demandas dos usuários e às mudanças nas tendências financeiras.

Alternativa ao crédito rotativo do cartão

Uma das discussões recentes relacionadas ao Pix foi a possibilidade de utilizar o sistema como alternativa ao crédito rotativo, que é conhecido por suas altas taxas de juros. Campos Neto mencionou que uma proposta estava sendo estudada para substituir o rotativo por um parcelamento mais equilibrado, mas ressaltou que os detalhes ainda estão em processo de definição. A ideia por trás dessa proposta é reduzir a inadimplência e proporcionar aos clientes uma opção de crédito mais vantajosa.

