Não comprou presente de Dia dos Pais? Péssima notícia a você

Para aqueles que ainda pretendem adquirir presentes para o Dia dos Pais, que se aproxima no próximo domingo, dia 13, é importante estar ciente de que sentirão um aumento no custo, em média, que excede a taxa geral de inflação. Uma análise conduzida pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV) revela que a denominada “Inflação do Dia dos Pais” superou o índice geral de aumento de preços.

Rovena Rosa/Agência Brasil

Entenda o que está acontecendo

A cesta composta por presentes e serviços associados a esta data registrou um aumento de 4,1% em relação ao ano anterior. Este incremento se situa acima do acumulado de 12 meses da inflação média, que atingiu 2,8%.

Entre os itens que apresentaram maiores encarecimentos neste Dia dos Pais destacam-se os perfumes (8,3%), livros (8,3%), ingressos para cinema (5,6%), vestuário (5,5%), refeições em restaurantes (5,3%) e relógios (4,2%). Em contrapartida, os preços de computadores (-4,3%) e celulares (-2,6%) diminuíram.

Um dos fatores que explicam a redução nos preços desses produtos eletrônicos é a desvalorização do dólar, que sofreu uma queda de cerca de 5% nos últimos 12 meses. No entanto, segundo André Braz, coordenador dos Índices de Preços da FGV, a valorização cambial não é o único fator, já que as taxas de juros elevadas também influenciam na diminuição da demanda por produtos duráveis, o que por sua vez contribui para a queda nos preços.

Vendas para o Dia dos Pais

À medida que o Dia dos Pais se aproxima, as perspectivas para o setor comercial se mostram otimistas, com uma previsão de volume de vendas atingindo a marca de R$ 7,67 bilhões, representando um crescimento de 2,2% em relação ao ano anterior. Essas estimativas foram divulgadas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). De acordo com o Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), a média de intenção de gastos por presente situa-se em torno de R$ 140.

Classificada como a quarta data comercial mais relevante, o Dia dos Pais segue a sequência do Natal, Dia das Mães e Dia das Crianças, respectivamente. O impacto significativo das vendas nesse período se manifesta também na criação de empregos temporários. A projeção da CNC sugere que aproximadamente 10.380 mil indivíduos serão contratados para atender à demanda sazonal das vendas, evidenciando o aspecto sazonal e dinâmico dessa época do ano no mercado de trabalho.

Os itens mais caros neste Dia dos Pais são:

Perfumes: 8,3%

Livros: 8,3%

Cinema: 5,6%

Roupas: 5,5%

Restaurante: 5,3%

Relógios: 4,2%

Os itens que ficaram mais baratos são:

Computadores: -4,3%

Celulares: -2,6%

Apesar dos preços mais altos, ainda é possível encontrar presentes para o Dia dos Pais que não estourem o orçamento. Algumas ideias são:

Um cartão com um texto carinhoso

Uma peça de roupa ou acessório que o seu pai goste

Um livro de sua preferência

Um ingresso para um evento que ele queira assistir

Uma experiência, como um jantar ou um passeio

O mais importante é escolher um presente que demonstre seu amor e carinho pelo seu pai.

