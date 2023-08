Pode COMEMORAR VITÓRIA! Empréstimos ficarão mais baratos.

Na quarta-feira (2 de agosto de 2023), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou a redução da taxa Selic em 0,5 ponto percentual, chegando em 13,25%. Os efeitos dessa redução já começam a aparecer no mercado, e aqueda dos juros também deve impactar os empréstimos.

As mudanças na dinâmica econômica deverão refletir de maneira positiva em créditos, investimentos e consumo. Portanto, continue lendo para obter mais informações sobre o cenário atual.

Empréstimos para empresas ficarão mais baratos e com taxas menores. Saiba mais sobre como funcionará. | Imagem de Susan Sewert por Pixabay

Redução da Selic reflete nos juros dos empréstimos.

Menos de uma semana após a primeira redução da Selic em três anos, já se observa um impacto significativo nos juros dos empréstimos, tornando-os mais atraentes para as empresas. Assim, a diminuição nas taxas de juros torna a modalidade mais acessível para contratação de crédito. Além disso, movimenta a atividade econômica, aumenta investimentos e a expansão dos negócios.

Nesse sentido, após um período prolongado sem alterações na taxa de juros, essa redução era amplamente esperada pelo mercado, que reage positivamente à mudança. A expectativa agora é que os custos associados aos empréstimos apresentem uma redução imediata, estimulando o consumo.

Saiba mais sobre a redução das taxas de juros em produtos de crédito.

Ultimamente, algumas instituições financeiras têm anunciado produtos de crédito com taxas de juros mais baixas. Porém, é importante manter cautela ao contratar empréstimos.

Isso ocorre porque, apesar das oportunidades de investimento e expansão que o crédito oferece neste momento, é crucial evitar o endividamento excessivo e analisar o cenário de forma estratégica.

Analistas ressaltam que apesar da queda nos juros dos empréstimos, é fundamental buscar linhas de crédito de longo prazo e realizar uma avaliação minuciosa dos custos envolvidos.

Como funciona o crédito para empresas?

O empréstimo para empresas funciona de maneira parecida a uma linha de crédito para pessoas físicas. A empresa abre uma conta no banco que ofereça esse tipo de serviço e, dependendo do perfil do negócio, são liberados limites de crédito para o CNPJ.

