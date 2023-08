WhatsApp tem novo recurso para fazer chamadas; confira

O aplicativo mensageiro WhatsApp lançou mais uma novidade que está chamando atenção de muitos usuários. Recentemente, notificamos a chegada das mensagens de vídeo instantâneas que é um novo recurso que permite os usuários enviarem mensagens curtas de vídeo em tempo real, é bem fácil e prático essa opção. Percebe-se que de tempos e tempos o WhatsApp está se modernizando com a tecnologia.

As conversas de voz chegam no WhatsApp e isso está mudando completamente o aplicativo, não podemos deixar de destacar que é uma função bem diferente das mensagens de vídeo e agora tem como responder através de um clipe de vídeo que dura no máximo 60 segundos. Esse recurso também é dedicado aos grupos onde os participantes podem criar um bate-papo de voz.

WhatsApp e seus novos recuros. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Conversas de voz e vídeo chegam no WhatsApp

Conforme as informações do WABetaInfo, essa última atualização beta para Android 2.23.16.19 da Google Play Store é uma implementação de conversas de voz, muitas pessoas já conhecem porque para muitos já foi disponibilizado essa nova atualização.

Podemos ver um novo ícone em forma de onda de voz que aparece dentro do bate-papo em grupo, se já estiver essa atualização em seu app. Assim que clicar no ícone vai iniciar automaticamente o bate-papo por voz e os membros do grupo vão poder participar a hora que quiserem.

Foi informado também que essa função pode estar disponível apenas em alguns grupos, por exemplo ela pode aparecer somente em grupos com mais de 32 participantes, no entanto apenas 32 participantes podem participar de um bate-papo de voz, como já é um recurso que está em desenvolvimento a configuração pode variar quando já estiver implementado para todos.

Veja também: Recurso oculto do WhatsApp é encontrado e pode chocar muita gente

Diferentemente das chamadas de voz em grupo, é um recurso silencioso e o celular dos demais participante não toca, lembrando que o chat de voz será simplesmente criado e os participantes interessados podem entrar e sair quando quiserem. Se nenhum participante entrar ou estiver vazio após 60 minutos, esse chat vai ser fechado.

Não podemos deixar de ressaltar que esse recurso vai estar disponível apenas para alguns usuários da versão Beta do WhatsApp no sistema Android, mas nos próximos dias vai chegar para mais pessoas, se você quiser ter a chance de experimentar o recurso com antecedência, deve manter o app sempre atualizado e também inscrever no programa do Beta.

Essa atualização está chamando bastante atenção dos usuários, além disso é um app que sempre está trazendo atualizações novas.

Veja também: Faça isso e aproveite as novidades do WhatsApp de agosto