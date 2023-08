Péssima notícia do Bolsa Família acaba de sair HOJE (11)

Anúncio sobre o Bolsa Família – Em um movimento ousado e centrado na transparência, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança luz sobre possíveis falhas e fraudes no programa Bolsa Família, culminando em uma série de ações corretivas que impactaram quase um milhão de beneficiários. Mas, qual é o cenário completo e as implicações dessas ações?

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva está agindo para corrigir irregularidades no programa Bolsa Família. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Estas famílias estão na mira do Bolsa Família

Desde que assumiu o cargo, a gestão de Lula focou esforços na avaliação dos registros do Bolsa Família, particularmente no segmento de beneficiários que alegam viver de maneira independente. Foi identificado que, durante a administração de Jair Bolsonaro, esse grupo específico viu seu número crescer desproporcionalmente, saltando de 15% para 27% das famílias beneficiadas. Essa mudança drástica levantou questionamentos sobre possíveis práticas inadequadas no cadastro.

Ao se deparar com essa inconsistência, em abril, o governo tomou a decisão assertiva de bloquear, de forma temporária, os benefícios de um contingente que ultrapassa um milhão de beneficiários autodeclarados unipessoais. Essa medida drástica teve um propósito claro: requerer que essas pessoas fornecessem informações complementares para uma nova análise. O período que seguiu essa decisão foi marcado por desafios, com muitos beneficiários enfrentando dificuldades para atender às novas demandas. Consequentemente, aqueles que não conseguiram comprovar sua situação foram, de forma gradual, sendo desvinculados do programa.

A reestruturação do cadastro do Bolsa Família, liderada pelo governo Lula, ocorreu em etapas bem definidas. Iniciando em março com a investigação, seguido pelo bloqueio de benefícios em abril e a implantação de diretrizes mais rigorosas para os registros em junho. Algumas dessas novas regras, especificamente voltadas para os cadastros de beneficiários que vivem sozinhos, entraram em vigor já em julho.

As responsabilidades também recaíram sobre as autoridades municipais. Elas foram instruídas a realizar uma busca minuciosa em seus sistemas – não apenas no cadastro do Bolsa Família, mas também em outras bases de dados locais. A ideia era investigar se, por exemplo, um beneficiário que se declarasse morando sozinho, em algum momento, fez parte de um núcleo familiar que também recebia o benefício. Essas medidas reforçam a necessidade de garantir que os recursos sejam destinados àqueles que verdadeiramente necessitam.

Fraudes

A mensagem do governo foi clara: fraudes e práticas inadequadas prejudicam os mais vulneráveis e comprometem a integridade do programa. O Ministério do Desenvolvimento Social corroborou essa perspectiva, esclarecendo que desde a retomada das atividades de fiscalização, observou-se uma diminuição progressiva no número de cadastros unipessoais.

Em uma nota divulgada pelo Ministério, foi reforçada a informação de que as novas diretrizes, postas em prática em julho, impactariam a folha de pagamento de agosto, com a expectativa de mais reduções no número de beneficiários. Especificamente, a pasta indicou que as alterações influenciariam a folha prevista para o dia 18 de agosto.

Este movimento do governo Lula demonstra uma postura proativa em zelar pela integridade e eficiência do Bolsa Família, um dos programas sociais mais significativos do Brasil, buscando garantir que seus benefícios cheguem a quem verdadeiramente precisa.

