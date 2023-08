Aprenda como apagar TODOS seus dados do Google

O Google divulgou hoje, quinta-feira (3), uma nova funcionalidade que permite aos usuários apagar rapidamente informações pessoais da ferramenta de busca. Denominada “Resultados Sobre Você”, essa nova central reunirá todas as informações vinculadas ao seu nome, e-mail e outros dados pessoais. Através dessa central, será possível solicitar a remoção dessas informações de uma só vez.

Foto: divulgação

No entanto, essa novidade está atualmente disponível apenas nos Estados Unidos e em inglês. Contudo, é esperado que a central seja em breve liberada em outros países e em diferentes idiomas. Além de reunir os dados da aba de pesquisas, essa nova central também fornecerá alertas sempre que surgir uma nova informação relacionada aos seus dados na ferramenta de busca.

Essa iniciativa do Google visa oferecer aos usuários maior controle sobre suas informações pessoais e privacidade online. Ao disponibilizar uma maneira simples e rápida de apagar informações sensíveis, a empresa busca tornar a experiência do usuário mais segura e personalizada. É provável que essa nova funcionalidade seja bem recebida por usuários ao redor do mundo, uma vez que se torna cada vez mais importante proteger os dados pessoais na era digital.

Como conferir a nova ferramenta

Para acessar o recurso “Resultados sobre você”, os usuários precisarão fazer login em sua conta Google e clicar em sua foto de perfil. Em seguida, eles encontrarão a opção com o nome da central e poderão clicar nela para abrir o monitoramento. Ao prosseguir, o usuário será solicitado a fornecer informações como nome completo, número de telefone, dados de contato e e-mail.

Quando essa plataforma estiver disponível no Brasil, os usuários terão a opção de escolher se desejam receber alertas pelo celular, disponível para aqueles que possuem dispositivos Android, ou por e-mail. Na página da plataforma, será possível solicitar a remoção de informações pessoais. Atualmente, esse processo é realizado por meio de um formulário fornecido pelo Google.

Com essa nova funcionalidade, o Google oferece aos usuários mais controle sobre seus dados pessoais, permitindo que tomem decisões mais informadas sobre sua privacidade online. A facilidade de acesso e o monitoramento centralizado ajudam a tornar o processo de gerenciamento de informações mais ágil e personalizado. Com a expectativa de que essa plataforma seja expandida para outros países, incluindo o Brasil, os usuários poderão desfrutar de uma experiência mais segura e controlada ao utilizar a ferramenta de busca do Google.

Novo padrão

Além de oferecer um maior controle sobre as informações pessoais, o Google também anunciou que o SafeSearch será configurado como padrão na ferramenta de busca. Esse mecanismo tem como objetivo restringir o acesso a conteúdos considerados sensíveis ou violentos, garantindo uma experiência mais segura para os usuários. Consequentemente, o buscador automaticamente desfocará imagens que se enquadram nessas categorias.

Essa medida visa especialmente aprimorar a experiência das famílias ao utilizar o Google. No entanto, mesmo com essas atualizações, os usuários terão a opção de retornar à configuração anterior do buscador, caso desejem. Basta desativar o SafeSearch nas configurações de sua conta Google.

Outra novidade é que o Google simplificou o formulário para aqueles que desejam remover fotos íntimas que foram publicadas sem seu consentimento dos resultados de busca. Para solicitar a remoção de uma imagem íntima, o usuário pode acessar a página de suporte e clicar em “Iniciar solicitação de remoção”. Esse recurso já está disponível no Brasil.

Essas atualizações reforçam o compromisso do Google em proteger a privacidade e a segurança dos usuários, tornando a plataforma de busca mais amigável e personalizada para todos os seus utilizadores.

