Acaba dia 11: novo mutirão para quitar dívidas de água e luz

A chance que todo o brasileiro com dívidas estava ansiosamente esperando finalmente chegou. Desde o dia 24 do mês passado os brasileiros estão renegociando suas contas em atraso de água, luz, telefone e gás através do programa Renegocia!, um mutirão criado pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, em parceria com órgãos de defesa. Mas a grande oportunidade já acaba na próxima sexta-feira (11), então saiba mais abaixo como se apressar para quitar todos os seus débitos.

como se livrar das dívidas através do programa. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Mutirão do nome limpo

A oportunidade que todo o brasileiro com contas atrasadas estava ansiosamente aguardando finalmente chegou. É a hora de enfim renegociar suas dívidas através do mutirão criado pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, em parceria com órgãos de defesa. Quem se encontra nessa situação, tem até a próxima sexta-feira (11), para aproveitar a oferta do programa Renegocia! e agarrar a chance de quitar débitos pendentes com contas de água, luz, telefone e gás.

Desde o dia 24 de julho até a última terça-feira (1°), o Procon-SP registrou um total de 5.137 atendimentos no programa, indicando a demanda dos consumidores por essa iniciativa. Um dos principais problemas enfrentados pelos consumidores é a dificuldade na renegociação e parcelamento das dívidas, além de cobranças indevidas, tarifas, taxas e valores não devidos, bem como o saldo devedor.

Pague QUALQUER dívida

Segundo informações do mutirão, as empresas que mais tiveram dívidas renegociadas até o último dia 1° foram o Bradesco, Banco do Brasil, Enel, Itaú e Sabesp.

Uma característica importante do mutirão Renegocia! é que não há limite de renda para participação, o que significa que qualquer valor de dívida pode ser negociado. Contudo, é preciso destacar que a ação não inclui a retirada do nome dos devedores do cadastro de inadimplentes.



Leia mais: Como zerar as dívidas e começar o próximo mês com o NOME LIMPO

Entenda como participar

Para participar da renegociação de dívidas, os interessados devem procurar atendimento nos órgãos de defesa do consumidor mais próximos, como Ministério Público, Procons, Defensoria Pública e associações de defesa. Alternativamente, também é possível participar do Renegocia! através do site do governo, onde o consumidor pode tratar diretamente com a empresa à qual deve. No entanto, é necessário ter uma conta no gov.br, nível prata ou ouro, para realizar a negociação pela internet.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que os credores convocados pela Justiça ou pelo Procon têm participação obrigatória no processo de renegociação das dívidas. Portanto, é uma oportunidade para os consumidores resolverem suas pendências financeiras de forma mais acessível e com o apoio dos órgãos de defesa do consumidor.

Leia também: Como zerar as dívidas e começar o próximo mês com o NOME LIMPO