Mais de 9 MIL vagas em novo concurso do INSS; informação cai como BOMBA

Concurso do INSS – Um aumento substancial no número de contratações pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está previsto para 2024, visando aprimorar o atendimento à população. A proposta orçamentária recém-publicada indica a necessidade de um novo concurso para contratar milhares de servidores. Esse movimento sinaliza uma mudança significativa em relação aos processos seletivos anteriores, com um claro foco em ampliar e fortalecer o corpo de servidores do INSS. Vamos nos aprofundar nesses detalhes?

A proposta orçamentária para 2024 prevê a realização de concurso para o INSS visando contratar servidores da carreira do Seguro Social e profissionais da carreira de Perito Médico Federal. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

INSS já abriu concurso público?

Publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira (dia 4), a proposta orçamentária para a Previdência Social em 2024 delineia a necessidade de contratação de 7.655 servidores da carreira do Seguro Social e de 1.574 profissionais da carreira de Perito Médico Federal no próximo ano. A Resolução 1.354 do Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS) é a responsável por essa proposta e foi assinada pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Segundo a previsão, o orçamento para as despesas discricionárias, cuja execução depende de avaliação de oportunidade pelo gestor, necessitará de suplementações de R$ 652 milhões, além do valor de R$ 1,788 bilhões previsto para o INSS. O Ministério da Previdência Social também receberá acréscimo de R$ 45 milhões ao valor de R$ 150,5 milhões já orçado. Tais movimentações têm como objetivo principal garantir o “funcionamento operacional e a efetiva prestação de serviços pela Previdência Social.”

Analisando os últimos concursos, o processo seletivo mais recente para o INSS, realizado entre o final do ano passado e o início deste ano, ofereceu somente mil vagas para o cargo de técnico do seguro social, que exige formação de nível médio. Além disso, havia mais de duas mil oportunidades em cadastro de reserva. A seleção foi organizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), e o salário inicial mensal era de R$ 5.905,79.

Contudo, essa seleção não contemplou vagas para analista do seguro social, cargo que exige formação universitária e tem salário inicial de aproximadamente R$ 9 mil. Portanto, a expectativa para um novo concurso é maior para este cargo, sem descartar a necessidade de contratar mais técnicos.

Última realização

Além disso, é importante ressaltar que o último concurso INSS para médicos peritos ocorreu em 2011, com a oferta de 1.875 vagas, sendo 1.500 para técnicos e 375 para peritos. A Fundação Carlos Chagas (FCC) foi a organizadora, e as remunerações atuais dos peritos podem variar de R$ 7.585,49 (20 horas) a R$ 15.169,99 (40 horas).

A proposta orçamentária de 2024 sinaliza uma atenção renovada às necessidades de pessoal do INSS, indicando a intenção de fortalecer a capacidade da instituição em fornecer serviços eficientes e de qualidade à população. Esse aumento no investimento em recursos humanos é uma resposta positiva às crescentes demandas da sociedade por um atendimento previdenciário mais ágil e acessível. Com a oficialização desses planos, os candidatos a cargos públicos têm motivos para se animar, e os cidadãos podem esperar melhorias no atendimento previdenciário no futuro próximo.

