Cancelou o Caixa Tem? Veja se você perde o consignado

O aplicativo Caixa Tem desempenhou um importante papel ao disponibilizar, em outubro do ano passado, o empréstimo consignado para os mais de 20 milhões de beneficiários que recebiam o Auxílio Brasil. No entanto, ao ser extinto pelo governo Lula para dar lugar ao novo Bolsa Família, muitos brasileiros cancelaram o app, visando fugir das parcelas a serem pagas. Mas o que acontece, de fato? Entenda melhor logo abaixo.

O banco anunciou o bloqueio temporário do empréstimo Caixa Tem, impedindo novas concessões para pessoas físicas e microempreendedores individuais.

Empréstimo do Caixa Tem

Desde o início da pandemia, o aplicativo da Caixa tem sido amplamente utilizado para o pagamento de benefícios sociais e trabalhistas fornecidos pelo governo federal, tornando-se popular entre os brasileiros. O antigo programa social, criado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foi extinto em março deste ano e substituído pelo novo Programa Bolsa Família, que passou a atender todos os beneficiários do programa anterior.

É relevante mencionar que o antigo Ministério da Cidadania, responsável pela parte social do governo anterior, foi substituído em janeiro deste ano pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que desempenha funções semelhantes no atual governo. No entanto, apesar de todas essas mudanças, as famílias que aderiram ao empréstimo consignado ainda continuam sujeitas aos descontos.

Caixa Tem cancelado: o que muda?

Acredita-se que cancelar a conta no aplicativo Caixa Tem possa evitar os descontos no empréstimo. Desde novembro, mais de três milhões de famílias que contrataram o empréstimo consignado do antigo Auxílio Brasil têm recebido valores menores, tanto antes da mudança para o novo Bolsa Família quanto após essa transição. Esses descontos foram autorizados pelos próprios beneficiários no momento da contratação e podem alcançar até R$160 por mês (40% do antigo benefício mínimo de R$400).

Corra das fake news

Entretanto, uma teoria circulando na internet alega que, se o beneficiário do novo Bolsa Família que contratou o empréstimo no ano anterior cancelar a conta no aplicativo Caixa Tem, receberá novamente os valores integrais, sem descontos. No entanto, essa teoria é infundada, pois os descontos não são realizados pelo aplicativo, mas sim pelo Ministério do Desenvolvimento Social no momento do preparo dos valores, antes mesmo de serem enviados para as contas das famílias. Portanto, mesmo que a conta no aplicativo seja cancelada, os valores ainda serão recebidos com descontos por outros meios de pagamento.

Isso se deve às regras do empréstimo consignado, que estabelecem que as parcelas serão descontadas automaticamente do benefício das famílias todos os meses até que a dívida seja quitada, independentemente do banco onde o empréstimo tenha sido contratado ou do meio de recebimento utilizado pelo beneficiário.

Mesmo que a família perca o direito ao Bolsa Família, as parcelas do empréstimo ainda deverão ser pagas. Nesses casos, será necessário depositar os valores no aplicativo Caixa Tem para que o desconto seja realizado automaticamente ou procurar o banco onde o crédito foi contratado para verificar o novo meio de pagamento.

Uma observação importante sobre o cancelamento da conta no aplicativo é que, se ocorrer, a conta será recriada automaticamente no mês seguinte. De acordo com as regras do novo Bolsa Família, os repasses devem ocorrer por meio do aplicativo, e a Caixa tem a autonomia para recriar a conta caso o beneficiário não a possua.

