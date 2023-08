Menores de 18 anos serão proibidos de utilizar internet à noite; confira onde

País de regime comunista em região asiática anuncia que a partir da primeira semana de setembro menores de 18 anos estarão proibidos de acessar a internet em seus smartphones durante à noite e promete limitar o tempo de conexão para que a nova lei seja cumprida com rigor. Saiba qual país passará a adotar a medida e o que pode acontecer.

Conexão de internet na China será limitada para menores de idade — Foto: mikoto.raw Photographer/Pexels/Reprodução

China restringirá acesso à internet

A China está prestes a implementar uma nova legislação que proibirá os menores de 18 anos de acessarem a internet durante a noite em seus smartphones, além de limitar o tempo total de conexão. As restrições entrarão em vigor a partir de 2 de setembro, após uma consulta pública obrigatória. A medida visa garantir a segurança e saúde dos jovens usuários no ambiente digital.

De acordo com as novas regras propostas pela Administração do Ciberespaço da China (CAC), os menores de idade não poderão acessar a internet por meio de smartphones entre as 22h e 6h. Além disso, um sistema será implementado para limitar o tempo diário de conexão nos dispositivos móveis. As crianças de até oito anos terão um limite de apenas 40 minutos de acesso diário, enquanto os adolescentes de 16 e 17 anos poderão utilizar a internet por até duas horas por dia.

Essas medidas são consideradas algumas das mais rigorosas no setor e buscam conter a crescente preocupação com a excessiva exposição dos menores ao mundo digital. A CAC enfatiza que a proteção dos jovens e a criação de um ambiente online seguro são fundamentais para seu desenvolvimento saudável. Vale ressaltar que os pais ainda terão a opção de desativar as restrições caso desejem permitir mais tempo de acesso aos seus filhos.

O anúncio dessas novas medidas teve um impacto significativo nas ações de várias empresas chinesas de tecnologia listadas na Bolsa de Hong Kong. Empresas como a Tencent e a Baidu registraram quedas acentuadas em seus valores de mercado, com recuos de quase 3% e 3,75%, respectivamente.

Em 2022, jovens foram proibidos de jogar videogame

No ano passado, a China implementou restrições significativas na indústria de jogos, proibindo jogadores online com menos de 18 anos de jogarem durante a semana e limitando o tempo de jogo a apenas três horas nos fins de semana. Essas medidas foram adotadas para conter o vício em videogames entre os jovens.

Em agosto de 2022, as restrições foram ainda mais apertadas. Os menores passaram a ter apenas uma hora de jogo permitida entre 20h e 21h nas sextas-feiras, fins de semana e feriados, conforme anunciado pela National Press and Publication Administration (NPPA), órgão de vigilância da mídia chinês. Essa mudança representou um grande aperto nos limites anteriores estabelecidos em 2019, que permitiam 90 minutos de jogo durante a semana e três horas nos fins de semana para crianças.

A NPPA enfatizou que essas novas regras foram emitidas no início do novo semestre escolar, com o objetivo específico de prevenir o vício em jogos online e proteger o desenvolvimento saudável dos menores.

As medidas regulatórias tiveram impactos imediatos nos investidores e no mercado de ações. Empresas como a NetEase e a Tencent registraram quedas significativas em seus valores de mercado. A NetEase teve uma queda de 3,4% durante o horário normal de negociação em Nova York, enquanto a Tencent sofreu uma queda quase idêntica em Hong Kong, embora tenha se recuperado parcialmente no dia seguinte com uma alta de 1,6%.

