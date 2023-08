Pis/Pasep ano-base 2022: quando começam os pagamentos na Caixa?

O Programa de Integração Social (PIS) é um benefício pago anualmente aos trabalhadores de carteira assinada da iniciativa privada que cumprem alguns requisitos pré-definidos.

Com a conclusão do pagamento do PIS ano-base 2021, os beneficiários aguardam a liberação do calendário PIS 2022.

Confira a seguir o que se sabe até agora sobre a data do PIS 2022, calendário do PIS e as informações liberadas sobre o abono salarial até o momento. Saiba mais sobre.

Quando será liberado o próximo calendário de pagamentos do PIS/PASEP?

O calendário do PIS/PASEP 2022 ainda não foi liberado oficialmente pelo governo. No entanto, ao que tudo indica, o PIS ano-base 2022 deverá ser pago somente em 2024.

Anteriormente, o benefício do ano-base era pago no ano seguinte, no entanto, com a pandemia da Covid-19, os recursos foram utilizados para gerenciar a crise financeira que afetou todo o país.

A partir daí, o calendário do abono salarial ficou com esse espaçamento de 2 anos entre o ano-base e o ano de pagamento.

Em 2023, foi pago o benefício do ano de referência 2021. Logo, presume-se que o PIS 2022 contemplará os trabalhadores apenas no próximo ano.

O valor do benefício está ligado diretamente ao salário mínimo do ano de pagamento, logo, a quantia máxima só será informada quando o piso salarial de 2024 for divulgado pelo governo.

Vale lembrar que o abono salarial possui o valor máximo de um salário mínimo para quem trabalhou o ano cheio.

Os demais trabalhadores devem utilizar o piso nacional e a quantidade de meses trabalhados no ano para saber a quantia a que têm direito.

Quais são os critérios para o recebimento do PIS/PASEP?

Para que o trabalhador receba o PIS/PASEP ano-base 2022, deverá ter atendido aos seguintes requisitos no ano em questão:

Estar inscrito há 5 anos no Programa de Integração Social, no mínimo;

Ter trabalhado, pelo menos, por 30 dias no ano;

Quando trabalhou, deve ter recebido até dois salários mínimos;

Seus dados devem ter sido informados corretamente pelo empregador ao eSocial ou à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Vale lembrar que o benefício PASEP refere-se a servidores públicos que cumprem com os critérios mencionados.

Também é importante lembrar que o saque do PIS/PASEP ano-base 2021 já está disponível para todos os trabalhadores que cumpriram os requisitos em 2021.

O saque do benefício poderá ser realizado até o dia 28 de dezembro de 2023.

