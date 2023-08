Quais brasileiros já podem ou devem emitir o NOVO RG

O tempo vai passando e o Governo Brasileiro vai se inovando ainda mais. E agora, lançou uma versão “turbinada” do Documento de Identidade, ele possui várias vantagens em relação ao antigo. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, mais de 1 milhão de brasileiros já possuem a nova versão do documento. Saiba quem precisa trocar o documento ainda hoje e quais os prazos de validade.

Saiba tudo sobre o novo RG | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como será o novo RG?

O novo RG apresenta uma segurança bem superior a versão antiga, além disso, ele garante uma grande agilidade para os seus usuários, que podem obter a versão digital do documento, através do aplicativo Gov.br.

Outro ponto é que ele está usando unicamente o CPF para fins de identificação, o que torna o processo bem menos burocrático, além de garantir uma maior facilidade na hora do cruzamento de dados.

Além disso, o documento irá apresentar validades diferentes, a depender da idade do usuário que realizar a emissão do documento. Todas essas medidas visam inovar ainda mais o setor de registros no Brasil.

Veja também: Doença Grave Ou Terminal: Trabalhador Pode Ser Demitido?

Principais benefícios do novo RG

Ele possui vários benefícios, entretanto, alguns se destacam quando comparados com outros, os principais são:

O CPF é usado como única forma de identificação;

Possui todas as informações úteis para identificar a pessoa;

Pode conter informações como tipo sanguíneo e se é doador de órgãos;

Um QR Code pode confirmar a autenticidade do documento;

Pode ser emitida de maneira impressa ou digital;

É válida em todo o Brasil.

Lembrando que o prazo para que o novo documento seja implementado em todos os estados é até o dia 06 de novembro de 2023. Apenas os seguintes estados já estão emitindo:

Acre;

Alagoas;

Amazonas;

Goiás;

Mato Grosso;

Minas Gerais;

Pernambuco;

Piauí;

Paraná;

Rio de Janeiro;

Rio Grande do Sul;

Santa Catarina.

Veja também: Aprenda A Receber 5 Parcelas Do Seguro-Desemprego Depois Da Demissão

Qual a validade do documento?

Como salientado, o documento irá possuir um prazo de validade, a depender da idade do seu titular, a saber:

Para titulares com idade entre zero e doze anos incompletos, a validade é de 5 anos;

Para titulares com idade entre doze e sessenta anos incompletos, a validade é de 10 anos;

Para titular com idade superior a sessenta anos, a validade é indeterminada, então, não é necessário realizar a renovação.

Outro ponto que merece destaque, é que as primeiras emissões do documento serão gratuitas, todavia, caso o titular precise de uma segunda via, deverá pagar uma taxa, que pode variar a depender do estado que ele reside. Por fim, ele pode optar por usar a versão digital, mas obrigatoriamente, deve ter a versão física antes.