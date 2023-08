Aposentados podem conquistar vantagens com o Cartão Digital do INSS; como emitir?

O cartão digital do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – foi lançada no mês de maio deste ano através do lançamento pelo Governo Federal, além disso o documento traz benefícios como descontos e serve como comprovante. Vale ressaltar que é bem fácil de ter acesso e tudo pode ser feito apenas usando o aplicativo gratuito disponível para celulares.

É uma facilidade para a vida dos aposentados para conseguir fornecer ao cidadão o acesso à confirmação de dados, além dos descontos em:

Farmácias

Cinemas

Shows

Serviços

Seguros

Telemedicina

Viagens

Lembrando que não precisa imprimir comprovante ou emitir o cartão físico. Além de oferecer essas vantagens, esse cartão vai servir como comprovante do benefício para eliminar a necessidade do cartão físico.

confira as vantagens do cartão do INSS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como emitir o cartão digital do INSS?

Para conseguir emitir o cartão virtual pelo seu celular, você deve acessar o aplicativo Meu INSS, que está disponível para o Android e o iOS, segue esses passos:

Na página inicial, clique em “carteira do beneficiário”

Selecione uma foto

Clique que está ciente de que as informações ficarão disponíveis por código QR e clique em “continuar”

O cartão está ok e disponível das próximas vezes que acessar o aplicativo.

Por mais que o cartão digital substitua o físico, os beneficiários que preferirem podem ligar na central de atendimento do INSS (número 135) para solicitar a impressão do documento, que vai precisar ser retirado em uma agência.

Vantagens do cartão

Carlos Luppi, que é o presidente disse que está em busca de criar mais parcerias com outras instituições financeiras além do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e, atualmente, cerca de 27 instituições financeiras estão operando benefícios em nosso país.

O aplicativo e o site Meu INSS são utilizados por cerca de 400 mil pessoas que usam o serviço para emitir a declaração de benefício, é esse público que poderá ter acesso ao “clube de vantagens”. Para terem esse direito, eles só precisarão comprovar o vínculo com o INSS e depois usufruir esses descontos.

Cada instituição financeira vai oferecer uma lista de vantagens de acordo com o interesse da instituição. Depois que consultar os benefícios disponíveis no site do banco, o beneficiário vai conseguir usar eles apresentando somente o cartão virtual nos estabelecimentos participantes.

Vale ressaltar que o recurso não está disponível para quem não recebe os benefícios ativos do órgão e para quem recebe seguro-desemprego Pescador Artesanal. Se tiver algum problema durante esse processo, pode ligar para o número 135.

