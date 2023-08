Agosto começa com SUPERLUA que poderá ser vista nesta terça-feira

De acordo com o Observatório Nacional, o primeiro dia de agosto será mais que especial, por conta da superlua que poderá ser vista nesta noite de terça-feira (1). Apesar de poder ser visto em todo o país, regiões do centro-sul do país terão visão mais privilegiada do fenômeno lunar devido as condições de tempo favoráveis para ver o astro. Saiba mais detalhes sobre este e os próximos eventos astronômicos logo abaixo.

Superlua será vista na noite desta terça-feira em todo o país. | Foto: Reprodução / Unsplash

Superlua no 1º dia de agosto

Uma superlua poderá ser vista nesta terça-feira (1) na maior parte do país, segundo informado pelo Observatório Nacional. As regiões que poderão contemplar o fenômeno de maneira mais privilegiada estão localizadas no centro-sul do Brasil, onde as condições meteorológicas serão favoráveis para ver a bela transformação de maneira mais nítida.

A fato de curiosidade, o nome “superlua” não é uma definição astronômica oficial. Ele é utilizado em momentos em que a lua cheia acontece próxima ao perigeu, quando está mais perto da Terra e, consequentemente parece maior e mais brilhante. O perigeu é por definição quando a distância entre esse satélite e a Terra está menor do que 360.000 km. Quando isso ocorre, a Lua cresce em 14% e fica 30% mais brilhante do que no apogeu, quando se encontra mais distante.

O nome “Superlua de esturjão”, de acordo com a Nasa, é em referência a um peixe, que nessa época é encontrado em grande quantidade nos Grandes Lagos da América do Norte, um conjunto imenso de lagos de água doce localizado entre o Canadá e os Estados Unidos.

Leia mais: Aprenda a usar o PODER da Lua para transformar sua vida

Condições para ver a superlua

Para admirar o fenômeno astronômico, não é preciso nenhum equipamento especial: basta olhar para o céu quando a Lua surgir no horizonte, com início previsto para às 17h43.

No entanto, a depender de sua localização e a situação meteorológica de sua cidade, pode ser mais fácil ou mais difícil localizar o astro e enxergar alguma diferença em sua transformação. De acordo com a plataforma Meteum, você já pode saber por antecipação se a sua cidade terá uma boa visão da superlua, ou não. Veja abaixo.

Favorável : Belo Horizonte, Campinas, Campo Grande, Porto Alegre, Goiânia e Brasília

: Belo Horizonte, Campinas, Campo Grande, Porto Alegre, Goiânia e Brasília Levemente desfavorável: Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza, São Luís, Manaus e Belém.

No entanto, se por algum motivo você não conseguir observar a superlua desta noite, terá outras chances este ano, e, para ser mais exato no último dia deste mês. Veja logo abaixo.

Superlua azul é prevista para o final de agosto

Para este segundo semestre, ainda estão previstos mais três fenômenos astronômicos, com mais dois eclipses, outra superlua e seis chuvas de meteoros. Veja logo abaixo as datas de cada um.

Superluas e eclipses

31 de agosto – Superlua azul (será visível em grande parte do país);

14 de outubro – Eclipse solar anular (boa parte do país conseguirá ver);

28-29 de outubro – Eclipse lunar parcial (será pouco visível no país).

Chuvas de meteoros

Draconids : ativa de 6 a 10 de outubro (pico: de 8 a 9 de outubro). Ápice de meteoros por hora: 10.

: ativa de 6 a 10 de outubro (pico: de 8 a 9 de outubro). Ápice de meteoros por hora: 10. Orionids : ativa de 2 de outubro a 7 de novembro (pico: de 21 a 22 de outubro). Máximo de meteoros por hora: 25.

: ativa de 2 de outubro a 7 de novembro (pico: de 21 a 22 de outubro). Máximo de meteoros por hora: 25. Taurids : ativa de 10 de setembro a 20 de novembro em regiões do Hemisfério Sul (pico: de 10 a 11 de outubro no Hemisfério Sul). Ápice de meteoros por hora: 5.

: ativa de 10 de setembro a 20 de novembro em regiões do Hemisfério Sul (pico: de 10 a 11 de outubro no Hemisfério Sul). Ápice de meteoros por hora: 5. Leônidas : ativa de 6 de novembro a 30 de novembro (pico: de 17 a 18 de novembro). Pico de meteoros por hora: 10.

: ativa de 6 de novembro a 30 de novembro (pico: de 17 a 18 de novembro). Pico de meteoros por hora: 10. Geminidas : ativa de 4 a 20 de dezembro (pico: de 14 a 15 de dezembro). Máximo de meteoros por hora: 150.

: ativa de 4 a 20 de dezembro (pico: de 14 a 15 de dezembro). Máximo de meteoros por hora: 150. Ursids: ativa de 17 a 26 de dezembro (pico: de 22 a 23 de dezembro). Pico de meteoros por hora: 10.

Entenda a diferença entre superlua x lua cheia

Um fenômeno está ligado ao outro. Uma “superlua” é formada quando a lua cheia acontece próxima ao perigeu (quando o satélite está mais perto da Terra), resultando em uma lua cheia um pouco maior e mais brilhante do que as demais.

Esse período é chamado de perigeu porque a lua aparece no céu cerca de 14% maior e 30% mais brilhante do que no apogeu, quando está mais longe.

Desta forma, nem toda lua cheia é considerada uma superlua.

Neste ano, estão previstas duas superluas, e, coincidentemente, ambas no mesmo mês. De acordo com o calendário astronômico do Observatório do Valongo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa é a primeira e, no dia 31, ocorrerá a segunda, chamada de superlua azul. Ela é chamada de lua azul por ser a segunda lua cheia em um único mês.

Leia também: Pedaço estranho de metal CAI DO CÉU e é recolhido secretamente pelo estado