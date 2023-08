Como descobrir se o seu carro teve a quilometragem alterada

Para os que pensam em comprar um veículo sabem que o custo pode ser alto, mesmo com os descontos recentes oferecidos pelo governo federal. Por essa razão, muitas pessoas optam por adquirir carros seminovos ou usados e em boas condições, já que os preços podem ser mais acessíveis. No entanto, é essencial ter atenção para evitar fraudes na quilometragem do veículo.

Antes de comprar um carro seminovo ou usado, é fundamental analisar diversos aspectos, como a parte mecânica, o ano de fabricação, a documentação, a condição da lataria e os recursos oferecidos pelo veículo. Quanto à quilometragem, um carro com menor número de quilômetros percorridos geralmente possui um valor mais elevado, pois suas peças tendem a estar em melhor estado.

Infelizmente, algumas pessoas agem de má fé e manipulam o hodômetro do veículo para que pareça que ele percorreu uma menor distância de quilômetros, o que aumenta artificialmente seu valor de venda. Para evitar ser enganado por esse tipo de prática, é crucial saber como identificar a quilometragem real do veículo antes de concretizar a compra.

Dicas de identificação

Hoje em dia, adulterar a quilometragem de um veículo não requer mais desmontar o painel, pois existem equipamentos que podem alterar os valores registrados de forma mais sofisticada. Para evitar cair em golpes, aqui estão algumas dicas importantes.

Verifique o manual do carro para conferir as revisões, especialmente se foram feitas na concessionária. Peça as notas fiscais dos serviços realizados.

Solicite o histórico veicular online para obter informações sobre as vistorias anteriores realizadas no veículo e verificar se as manutenções estão de acordo com o estado atual do carro.

Avalie os pneus. Se o balanceamento, alinhamento e rodízio foram feitos corretamente, a durabilidade dos pneus deve ser em torno de 60.000 km. Verifique a data de fabricação dos pneus para saber se são os mesmos da aquisição do veículo zero quilômetro ou se foram trocados.

Observe o desgaste do veículo. Analise o estado de conservação dos bancos, revestimentos e volante, verificando se estão de acordo com a quilometragem apresentada. Preste atenção a volantes, pedais e alavancas de câmbio desgastados, pois isso é comum em carros com mais de 70.000 km.

Consulte um mecânico de confiança antes de finalizar a compra. Ele poderá realizar uma análise detalhada do veículo e oferecer uma opinião profissional sobre suas condições.

É importante ressaltar que adulterar a quilometragem de um veículo é considerado crime de estelionato, pois é uma afirmação falsa ou omissão de informações sobre o produto, o que pode acarretar em sérias consequências legais.

O que é Laudo Cautelar?

Para quem está de olho em vender ou comprar um dos modelos de carros seminovos, saber sobre o laudo cautelar é essencial.

Chamado também de vistoria ou perícia cautelar, ela nada mais é do que um relatório completo e oficial sobre as condições do automóvel em questão. Portanto, a relação laudo cautelar – valor do veículo e é muito importante na hora do negócio.

E justamente esse laudo que pode ajudar a comprovar o bom uso de um veículo ou servir de alerta para os que estão mais precários. Importante diferencial o laudo de uma vistoria mecânica, serão avaliados. O laudo deve ser feito sempre antes da compra, ou seja, evitando assim um problema com seguro e outras dores de cabeça.

