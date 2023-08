Correios anuncia leilão de mercadorias “esquecidas”: mais de 14 mil objetos

Leilão dos Correios – Em uma movimentação recente e inédita, os Correios do Brasil têm preparado um grande leilão, com uma oferta estimada de 14 mil peças de mobiliário, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos. Este evento, aguardado com ansiedade tanto por compradores individuais quanto por empresas, está gerando expectativas elevadas.

Os Correios promoverão um leilão com mais de 14 mil itens de mobiliários diversos em São Paulo. Foto: divulgação

Participe do leilão dos Correios

O leilão será realizado na plataforma eletrônica www.licitacoes-e.com.br, sob o número de identificação 1004879. As informações detalhadas, incluindo um edital completo do leilão, já estão disponíveis no mesmo endereço eletrônico. Espera-se que este evento atraia uma ampla gama de licitantes, devido à variedade e quantidade de itens disponíveis. O lance mínimo para o leilão foi fixado em R$ 2.841,78, uma soma acessível para muitos, aumentando ainda mais o potencial de participantes.

A participação está aberta tanto para pessoas físicas quanto para empresas, desde que atendam aos requisitos especificados no edital. Para enviar propostas, os participantes precisam se registrar nas agências do Banco do Brasil para obter uma chave de identificação e senha pessoal. Esta licitação será realizada em formato de Disputa Aberta, onde os participantes podem enviar suas propostas com lances mínimos até a data e horário de abertura das propostas, marcado para as 8h (horário de Brasília) do dia 7 de agosto.

Depois do prazo final para envio de propostas, os lances continuarão em disputa pela maior oferta, começando às 14h do mesmo dia. Nesse ponto, o pregoeiro irá avaliar e determinar o lance mais alto para cada item, resultando na decisão final sobre quem será o arrematante.

Entre os itens em oferta no leilão, há uma grande variedade de mobiliário, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos. Os itens estarão disponíveis para visualização até o dia 4 de agosto na cidade de São Paulo, mas os interessados precisam agendar previamente a visita. Cada lote de itens está localizado em um endereço diferente na cidade.

O primeiro lote pode ser encontrado na Rua Siqueira Campos, nº 283, no bairro da Aclimação. Este lote inclui uma variedade de mobiliário como armários, bebedouros, cadeiras, cafeteiras, carrinhos, mesas e poltronas. Na Avenida Mario Lopes Leão, nº 700, em Santo Amaro, está o segundo lote, com itens como aquecedor de marmita, banco de madeira, estantes, micro-ondas, refrigeradores, sofás, entre outros.

O terceiro lote, que inclui móveis como balcão, condicionador de ar, escada, poltronas, ventiladores, entre outros, está disponível na Rua do Boqueirão, nº 320, no bairro da Saúde. O quarto lote, que contém uma variedade de mobiliário como armários, estantes, mesas, balanças, paleteiras, cafeteiras, entre outros, está localizado na Rua Tibério, nº 77, no bairro Água Branca.

Detalhes sobre os lotes

A maioria dos lotes restantes, especificamente os lotes de número 5 a 22, com exceção dos lotes 7, 8 e 10, estão localizados na Rua Arari Leite, nº 628, no bairro Vila Maria. Estes lotes incluem uma variedade de mobiliário, bem como materiais remanescentes do desmonte de máquinas, como monitores, impressoras, computadores e gabinetes.

Os lotes 7, 8 e 10, que incluem itens como coletor de dados, scanner de mesa, monitores, modem, entre outros, estão localizados na Rua Mergenthaler, nº 592, no bairro Vila Leopoldina. Finalmente, o lote 9, que inclui itens como guarda-roupas, biombo, caixa postal, gaveteiro, rack, sofá, entre outros, está localizado na Rua Galátea, nº 1518, no bairro Vila Guilherme.

Este leilão inédito, organizado pelos Correios, representa uma oportunidade única tanto para pessoas físicas quanto para empresas interessadas em adquirir uma variedade de mobiliário, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos a preços competitivos.

