Como descobrir se o carro já foi batido anteriormente por outro dono?

Um dos momentos mais aguardados é a hora de comprar um veículo, entretanto, nem sempre ele é zero, por conta dos altos valores, então, os condutores acabam optando por carros usados ou seminovos. Mas no setor em questão, nem sempre a honestidade reina e por diversas vezes, informações importantes são omitidas. Pensando nisso, hoje você irá aprender a como identificar se o carro já foi batido anteriormente, confira.

Confira como identificar se o carro já bateu anteriormente | Imagem de Vladyslav Topyekha por Pixabay

Comprar um veículo que já foi batido é um problema?

Nem sempre, vai depender do sinistro que aconteceu com o veículo, o termo refere-se a eventos que causaram algum dano estrutural ao automóvel, então, há casos que aconteceu pequenos acidentes que não mudam em nada o uso do carro no cotidiano.

Entretanto, já há outros casos em que o veículo fica totalmente remendado e com vários problemas que mesmo indo no melhor mecânico, é impossível de arrumar, como problemas no alinhamento e balanceamento. Além de infiltrações e falhas mecânicas.

E a depender do que aconteceu, pode ocorrer a desvalorização do veículo, devido a isso, essa informação importante por diversas vezes é omitida pelos vendedores, com a finalidade de aumentar o valor de mercado.

Como saber se o carro já passou por algum sinistro?

Há basicamente duas maneiras de obter a informação, uma é no próprio site do Detran, para realizar a busca, basta saber a placa e o chassi do veículo, feito isso, ir no site e procurar por “consultar veículos sinistrados”. A depender do estado, pode ser que essa opção não esteja disponível.

Também é possível solicitar que algum especialista em carros faça uma avaliação do veículo em questão, esses profissionais apenas em colocar o olho, já conseguem identificar se o carro passou por algum problema. Então, caso o comprador não entenda de carros, levá-lo até um especialista é uma excelente ideia.

Em cidades grandes, existem empresas especializadas nisso, isto é, recebem os veículos e emitem um relatório completo para o comprador, citando todos os possíveis defeitos.

Detalhes que são importantes se atentar

É importante se atentar aos detalhes que podem mostrar que o carro passou por algum sinistro, mesmo o dono insistindo que não. Olhe para a pintura, por exemplo, um carro de 2002 é quase que impossível que ele esteja com a pintura zerada, então, caso esteja, pode ser um sinal.

Além disso, é importante observar se no capô, há ferrugem nas soldas, já que as originais de fábrica, não enferrujam, já soldas paralelas podem enferrujar, isso pode ser um sinal que houve uma batida frontal.

E em relação a possíveis batidas traseiras, é importante olhar o estepe, se está amassado ou não, além disso, onde o pneu é colocado, é preciso observar o formato, caso esteja oval, é um grande indício que algo de errado aconteceu.