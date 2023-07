Estes FILMES da Netflix estão pegando fogo e você ainda não viu

A variedade de filmes promete agradar a todos os gostos, com aventuras emocionantes, comédias hilárias, dramas envolventes e muito mais. Seja para relaxar depois de um dia cansativo ou para se envolver em histórias cativantes, esses filmes têm conquistado o coração do público com certeza. Então, prepare a pipoca e mergulhe nessa incrível seleção de entretenimento que a Netflix preparou para você!

5 filmes para assistir na Netflix

Confira aqui os filmes que vão te fazer ficar grudado no sofá maratonando Netflix.

Clonaram Tyrone

Em uma trama surpreendente, um trio improvável de agentes se dedica a investigar eventos misteriosos que ocorreram na década de 70, e à medida que desvendam os enigmas, deparam-se com uma implacável conspiração governamental. Prepare-se para uma empolgante mistura de mistério e ação nesta história eletrizante.

Paraíso

Em meio a um cenário de desafios financeiros, Elena, desesperada por soluções, toma uma decisão drástica: oferecer 38 anos de sua vida em troca de uma saída para suas dívidas. Porém, essa escolha tem consequências que vão muito além do aspecto econômico. O casal se vê confrontado por uma diferença significativa de idade, o que afeta seus planos futuros e sonhos adiados. Envolvidos em um relacionamento complexo, eles terão que enfrentar os dilemas e as emoções que surgem diante dessa disparidade de idades, desafiando a si mesmos e suas perspectivas sobre o futuro.

Bird Box Barcelona

Uma força enigmática e terrível varre a humanidade, deixando o mundo mergulhado na sombra ameaçadora de um inimigo desconhecido. Diante dessa ameaça assustadora, o destino da humanidade se encontra em perigo iminente. Em meio ao caos e à incerteza, uma jornada intrigante se desenrola em Bird Box Barcelona, desvendando segredos ocultos e desafiando os limites do conhecimento humano. A luta pela sobrevivência e a busca pela verdade sobre esse inimigo sinistro coloca à prova a resiliência e a esperança daqueles que enfrentam essa terrível força. Prenda a respiração e embarque nessa emocionante jornada de suspense e mistério que irá cativar sua imaginação e deixar seu coração acelerado a cada capítulo.

Felicidade para Principiantes

Após passar por um difícil divórcio, Helen decide dar uma guinada em sua vida e se arriscar em novas experiências. Diante do convite irresistível de seu irmão, ela embarca em uma emocionante aventura na natureza, na companhia de estranhos que se tornarão parte essencial de sua jornada.

Nesse desafio inesperado, Helen se depara com paisagens deslumbrantes e desafios que testam seus limites. À medida que mergulha nessa viagem, ela descobre novas perspectivas sobre a vida e a felicidade. A cada passo, ela se transforma, encontrando em si mesma forças que nem sabia que possuía.

Meus Sogros tão pro Crime

Às vésperas de seu casamento, Owen recebe a visita dos sogros, entretanto, um assalto ao banco onde trabalha levanta suspeitas sobre eles. Conforme os eventos se desenrolam, a tensão aumenta e um enigma se forma em torno da verdadeira identidade e intenções dos pais de sua noiva.

Entre a preparação para a cerimônia e os sentimentos conflitantes que surgem diante da situação, Owen se vê dividido entre o amor por sua futura esposa e as dúvidas que pairam sobre seus sogros. A medida que segredos são revelados e situações estranhas acontecem, ele entra em uma corrida contra o tempo para descobrir a verdade e desvendar o mistério por trás de suas suspeitas.

Sobre a Netflix

A Netflix é um serviço de streaming de vídeo on-demande que oferece uma ampla variedade de filmes, programas de televisão e documentários. A Netflix está disponível em mais de 190 países e pode ser acessada em uma variedade de dispositivos, incluindo TVs inteligentes, consoles de jogos, dispositivos de streaming, smartphones e tablets.

A Netflix foi fundada em 1997 por Reed Hastings e Marc Randolph. A empresa começou como uma empresa de aluguel de DVDs por correio, mas mudou para o streaming de vídeo em 2007. A Netflix rapidamente se tornou um dos serviços de streaming de vídeo mais populares do mundo.

