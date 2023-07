20 títulos novos entram no catálogo do Prime Video em agosto

Esteja preparado para uma incrível dose de entretenimento, pois o mês de agosto traz uma seleção imperdível de 20 séries e filmes à plataforma do Prime Video. Independentemente de ser um fã de aventura, comédia, suspense ou romance, há opções para todos os gostos. Então, é só preparar a pipoca e se envolver em um universo repleto de histórias emocionantes e personagens cativantes. Com tantas novidades chegando, a diversão está garantida para os assinantes do Prime Video ao longo de todo o mês de agosto.

Filmes e séries que estão chegando

Confira as séries e filmes que chegarão ao Prime Video em agosto:

1º de agosto:

“Respire Fundo” (A Mouthful Of Air, 2021)

2 de agosto:

“Venom: Tempo de Carnificina” (Venom: Let There Be Carnage, 2021)

“Batismo de Sangue” (Savage Salvation, 2022)

“Uma Nova Chance” (Second Act, 2018)

3 de agosto:

“As Flores Perdidas de Alice Hart – Temporada 1” (The Lost Flowers Of Alice Hart S1, 2023)

4 de agosto:

“Meu Álbum de Amores” (Meu Álbum de Amores, 2021)

9 de agosto:

“Papai é Pop” (Papai é Pop, 2021)

“Crime na Rodovia Paraíso” (Paradise Highway, 2022)

“Entre Amigos” (Holly Slepter, 2020)

11 de agosto:

“Vermelho, Branco e Sangue Azul” (Red, White & Royal Blue, 2023)

“Cruel Summer – Temporada 2” (Cruel Summer S2, 2023)

16 de agosto:

“Casamento em Família” (Maybe I Do, 2023)

“O Nascimento do Mal” (Bed Rest, 2022)

18 de agosto:

“Cangaço Novo – Temporada 1” (Cangaço Novo S1, 2023)

“Refúgio – Temporada 1” (Harlan Coben’s Shelter S1, 2023)

“Má Fortuna – Temporada 1” (Mala Fortuna S1, 2023)

23 de agosto:

“Tropa de Elite” (Tropa de Elite, 2007)

“Playing God” (Playing God, 2021)

“Jogo do Amor” (Game Of Love, 2022)

25 de agosto:

“A Médium” (The Medium, 2021)

Aproveite e prepare-se para uma programação repleta de emoções e diversão no Prime Video durante todo o mês de agosto!

Sobre o Prime Video

O Prime Video é um serviço de streaming de vídeo on-demande da Amazon. Ele foi lançado em 2006 e está disponível em mais de 200 países. O Prime Video oferece uma variedade de filmes, programas de televisão e esportes ao vivo para aluguel ou compra. Os clientes com assinatura na Amazon Prime podem assistir a uma seleção de títulos gratuitamente.

O Prime Video é um dos serviços de streaming de vídeo mais populares do mundo. Ele oferece uma ampla variedade de conteúdo, incluindo filmes novos e antigos, programas de televisão populares e conteúdo original da Amazon. O Prime Video também oferece uma variedade de recursos, como download de conteúdo para visualização offline, transmissão simultânea em até três dispositivos e suporte para 4K Ultra HD.

Em 2018, a Amazon chegou a um acordo de licenciamento multi-ano com a HBO. Isso permitiu que o Prime Video adicionasse uma série de programas populares da HBO ao seu catálogo, incluindo Game of Thrones, Westworld e The Sopranos. O acordo com a HBO foi um grande impulso para o Prime Video e ajudou a consolidar sua posição como um dos principais serviços de streaming de vídeo do mundo.

O Prime Video é um ótimo serviço de streaming de vídeo para quem deseja assistir a filmes, programas de televisão e esportes ao vivo. Ele oferece uma ampla variedade de conteúdo, recursos e preços competitivos.

