WhatsApp lança nova ferramenta de segurança para o Android

O grupo Meta, de Mark Zuckerberg, dono das principais redes sociais do planeta, resolveu investir pesado em atualizações no seu aplicativo de mensagens mais popular: o WhatsApp. Apenas no mês de julho, a plataforma de mensagens mais baixada do mundo recebeu mais de cinco atualizações diferentes, entre novos recursos visuais e, mais recentemente, uma ferramenta voltada para reforçar a segurança de quem acessa o app através de smartphones com sistema Android. Saiba mais sobre o que há de novo na mais recente atualização do mensageiro logo abaixo.

WhatsApp ganha atualização de segurança

Em nova atualização liberada na Play Store, o WhatsApp beta agora está recebendo uma nova ferramenta de segurança. A novidade tem sido distribuída em conjunto com as melhorias do Material Design 3.

Segundo o WABetaInfo, a versão 2.23.16.6 do mensageiro agora tem uma central que será exibida assim que o usuário receber mensagens de um número desconhecido. Dentro dessa página, será possível bloquear o usuário, denunciar as mensagens como spam ou receber informações relevantes, como nome do perfil, foto e o código do país do número de telefone.

Essa ferramenta de segurança não apenas destaca as informações para que o usuário tome a melhor decisão, mas também faz com que quem enviou a mensagem não saiba que ela foi lida. Ou seja, o recurso irá cancelar a confirmação de leitura, mesmo que ela esteja ativa nas configurações do usuário.

O WhatsApp só irá mostrar que o usuário leu as mensagens quando ele responder ou adicionar o contato na agenda. Por enquanto, a melhoria está sendo liberada de forma lenta e gradual.

Versões Beta merecem atenção especial

Vale lembrar que aplicativos em suas versões beta não estão totalmente finalizados e em sua grande maioria possuem bugs e alguma instabilidade em seu funcionamento. As versões beta geralmente são disponibilizadas para usuários específicos que vão dando um feedback gradual à equipe de desenvolvimento do aplicativo ‘experimental’, para que erros sejam corrigidos e a versão final do programa seja enfim lançada.

WhatsApp beta e suas atualizações

As atualizações lançadas em aplicativos populares como o WhatsApp, permitem que os desenvolvedores enxerguem em visão macro o que de fato funcionará no app a nível de gosto popular, e o que será´’flopado’, entre outras palavras, cairá em desgraça e implicará até mesmo em uma queda de usuários utilizando o aplicativo por conta de novidades que comprometem o uso da plataforma.

Em se falando de WhatsApp, dentre as dezenas de atualizações lançadas pela versão Beta do mensageiro, a unanimidade positiva é, sem dúvida alguma, o recurso de editar uma mensagem já enviada.

Liberado no início do mês de maio deste ano nas versões 23.10.0.70 (iOS) e 2.23.10.13 (Android), a ferramenta que, até então, só estava disponível em seu concorrente, o Telegram, foi aprovada no dia 22 do mesmo mês, após alguns ajustes apontados por desenvolvedores selecionados pela Meta para baixarem o app.

O recurso, que atualmente já está na versão estável do aplicativo, permite editar o texto em até 15 minutos após o envio, passado esse período a mensagem não pode mais ser modificada. Essa novidade não vale para mídias (fotos, vídeos e outros arquivos) e assim como em outros apps também exibe um alerta informando que a mensagem foi alterada.

No caso do Telegram, os usuários do mensageiro russo têm até 48 horas para editar o que foi escrito, enquanto no iMessage, da Apple, o prazo é maior sendo de até 5 dias.

