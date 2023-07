Final de semana será de FRIO para estas regiões; veja a previsão

Previsão de frio – O clima no Brasil promete mudanças significativas nos próximos dias. As variações de temperatura, acompanhadas por um ciclone extratropical, vão agitar a rotina climática de muitos estados, em particular na região Sul e Sudeste. Enquanto uma frente fria se prepara para deixar as temperaturas mais baixas em algumas regiões, outras continuarão a experimentar dias quentes e ensolarados.

A previsão para os próximos dias é de frio intenso no sul do país devido à chegada de uma massa de ar polar. Marcelo Camargo/Agência Brasil

Previsão de frio para este final de semana?

A frente fria, que permanecia estacionada entre o sul do país e a Argentina, começa a se deslocar pelo território brasileiro, devendo alcançar o litoral da região sudeste nesta quinta-feira. No Rio Grande do Sul, a massa de ar polar já provocou uma queda considerável nas temperaturas em diversas cidades. Porém, essa frente fria específica não possui intensidade suficiente para provocar frio em estados mais ao norte, como São Paulo, onde a situação climática segue distinta.

Enquanto o frio segue contido no sul, essa frente fria tem contribuído para a formação de áreas de instabilidades com muitas nuvens carregadas sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Isso deve resultar em fortes chuvas em vários estados entre esta quinta e sexta-feira, aumentando os alertas para o risco de temporais nessas regiões.

Paralelamente, um ciclone extratropical que se formou na costa do Uruguai e causou vendavais de até 70 km/h no sul do país, começa nesta quinta-feira a se distanciar para o oceano. Isso permite que uma nova massa de ar polar, avançando sobre o sul da Argentina, se aproxime do Brasil nos próximos dias, intensificando as mudanças climáticas já em andamento.

Contrastando com o cenário no sul do país, os estados do sudeste, incluindo São Paulo, continuam sob a influência de uma grande massa de ar seco. Esta condição climática, que predomina em toda a região sudeste, centro-oeste, norte e nordeste do país, mantém os dias quentes e ensolarados nessas localidades.

Pancadas de chuvas

Contudo, mesmo com a presença do ar seco, a frente fria ainda pode provocar pancadas de chuvas em áreas do centro-oeste, sul e leste do estado de São Paulo na parte da tarde e à noite. Até sexta-feira, os termômetros na capital paulista devem marcar máximas de 27ºC durante o dia e de 16ºC nas madrugadas.

As previsões indicam que, a partir de sábado, as madrugadas em São Paulo passam a ficar um pouco mais frias com a passagem da frente fria. Os termômetros devem registrar mínimas de 12ºC. Na sexta-feira e no sábado, chuvas são esperadas na maior parte da região leste do estado de São Paulo.

Essas variações climáticas revelam a complexidade da meteorologia brasileira, que consegue apresentar cenários tão distintos em regiões tão próximas. Conforme as frentes frias e as massas de ar se deslocam pelo território, é fundamental que a população esteja atenta às previsões do tempo, a fim de se preparar adequadamente para as mudanças que estão por vir.

