Investidores iniciantes, ATENÇÃO! Veja onde aplicar seu dinheiro

Como aplicar seu dinheiro com segurança – A caminhada para a independência financeira e um futuro estável é um percurso que requer conhecimento e estratégia. O processo de investimento, embora possa ser intimidador para os iniciantes, é uma ferramenta poderosa para a realização desse objetivo. Para Eduardo Cavalcanti, Consultor de Valores Mobiliários pela CVM e cofundador do Fundamentei, é essencial alinhar o tipo de investimento com os objetivos financeiros pessoais e identificar oportunidades que apresentem menor risco.

Eduardo Cavalcanti, especialista em finanças, aconselha a aplicar dinheiro de forma prudente em renda fixa, para quem está começando. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Entenda como aplicar seu dinheiro

Cavalcanti argumenta que a educação financeira é a chave para se iniciar nesse universo. Para ele, o ponto de partida ideal é a renda fixa, que deve ser seguida por uma diversificação gradual para outros ativos financeiros. Dessa maneira, o consultor destaca que a paciência e a disciplina são essenciais na jornada do investidor. Ele também aponta a importância do entendimento dos conceitos econômicos básicos, como juros, inflação e os diferentes tipos de investimentos disponíveis. A compreensão desses aspectos é vital para que as decisões de investimento sejam bem informadas e conscientes.

Veja também: Governo Lula lança nova taxação para ESTE modelo de negócio: 18% sobre os ganhos

Além disso, Cavalcanti menciona a relevância do desenvolvimento pessoal e profissional como parte do processo de investimento. Nesse sentido, o especialista destaca que cursos, treinamentos e leitura de livros são formas eficazes de investir em si mesmo. Ele argumenta que tal investimento pode resultar em um aumento significativo da renda mensal no futuro, gerando retornos duradouros.

A clareza dos objetivos de investimento também é uma parte crucial da estratégia, conforme Cavalcanti. O especialista aconselha que cada propósito, seja a aposentadoria, a compra de uma casa, a educação dos filhos ou a simples acumulação de patrimônio, requer uma estratégia de investimento diferente. Portanto, é crucial definir claramente o que se deseja alcançar.

Na visão do consultor, a diversificação é uma estratégia fundamental para minimizar os riscos dos investimentos. Cavalcanti recomenda que os investidores distribuam seu dinheiro entre diferentes tipos de ativos, como ações, renda fixa, imóveis e até mesmo ativos no exterior. Dessa forma, é possível diluir os riscos associados a cada classe de investimento.

Diversificação de investimentos

Essa estratégia de diversificação de investimentos, na opinião de Cavalcanti, protege o patrimônio do investidor contra crises econômicas graves e outras situações adversas. O especialista adverte contra armadilhas que prometem enriquecimento rápido ou esquemas de pirâmide, reforçando que investir é um processo gradual que requer disciplina.

Em sua avaliação, Cavalcanti enfatiza que investir é uma jornada de longo prazo e que resultados sólidos não ocorrem do dia para a noite. Ele salienta a importância de paciência e disciplina, uma vez que as melhores oportunidades de investimento são frequentemente aquelas que perduram ao longo do tempo.

Para os investidores que se sentem inseguros ou confusos em relação aos seus investimentos, Cavalcanti recomenda a busca por orientação de um especialista de confiança. Ele explica que um profissional qualificado pode fornecer uma estratégia de investimento sólida, que permita ao investidor se sentir confiante na escolha de seus próprios ativos de acordo com seus objetivos pessoais.

Eduardo Cavalcanti, pós-graduado em finanças, investimentos e banking pela PUCRS, especialista em mercado de capitais pela ANBIMA, consultor de valores mobiliários pela CVM e analista de valores mobiliários pela APIMEC, é um exemplo vivo de que a abordagem ‘Buy and Hold’ se sustenta a longo prazo na Bolsa de Valores, como comprova o trabalho desenvolvido pela equipe do Fundamentei, da qual é cofundador.

Veja também: Empréstimo para MEI com nome sujo? Descubra como fazer