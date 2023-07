ESTES cortes de cabelo disfarçam rugas e diminuem a idade do rosto

Existem cortes de cabelo que definitivamente têm o poder da camuflagem, disfarçando muito bem as rugas e dando a quem os utiliza um ar muito mais jovem. Inclusive, eles caminham lado a lado com os famosos cuidados contra o avanço da ideia, como o uso de maquiagens eficazes, não sendo exagero afirmar que o corte certo pode deixar uma pessoa 10 anos mais jovem.

Dentro desse contexto, é importante frisar, também, que a cor escolhida para os fios também tem sua importância. Aliás: isso não quer dizer necessariamente que os fios precisam ser tingidos, mas sim que vale a pena cuidar dos fios brancos e investir na criação de reflexões.

Os cortes de cabelo certo deixam qualquer pessoa mais jovem | Imagem: prostooleh / freepik.com

Os cortes de cabelo que ajudam a disfarçar a idade

Voltando aos cortes de cabelo, que são o tema deste artigo, vale frisar que eles de fato existem em diversas opções.

O corte bob, por exemplo, dá volume para os cabelos que estão ficando sem densidade, possuindo uma assimetria entre a parte superior dos fios e a nuca, sendo perfeito para dar aquela disfarçada nas rugas.

Ainda no que diz respeito aos cortes curtos, também há o quadrado ultra curto como opção, perfeito para quem quer deixar o peso capilar menos evidente.

Outra opção extremamente interessante é optar pelos cortes de cabelo no comprimento médio, uma vez que eles se dão bem com rostos de qualquer formato, além de serem muito dinâmicos e femininos.

Quando aliados a um degradê, ainda ampliam o volume e criam movimento. Aliás: o degradê propriamente dito também combina com qualquer rosto, auxiliando no processo de disfarçar as rugas que estão nos cantos dos olhos.

As mechas e as franjas, por sua vez, disfarçam as rugas que estão localizadas na testa, ajudando a compor a lista de cortes de cabelo capazes de diminuir a idade dos rostos mais maduros.

A cor e a saúde do cabelo também devem ser levadas em consideração

A coloração dos fios representa um grande truque quando o assunto é dar ao cabelo um ar mais jovem, sendo que, em muitos casos, adicionar luzes e acentuar nuances é o suficiente para obter resultados incríveis.

E, claro: quanto mais uma pessoa cuidar da cor de seu cabelo, mais jovial e vibrante ele fica.

Isso sem citar os cuidados gerais com os fios, sendo eles os responsáveis por manter o brilho e a saúde dos mesmos: e, dentro desse processo, é imprescindível sempre usar somente produtos considerados de qualidade.

Com base em todas essas informações e dicas, qualquer pessoa pode aderir a novos cortes de cabelo, de modo a acentuar sua beleza e rejuvenescer, uma vez que os cortes em questão são capazes de, entre outras coisas, disfarçar as rugas de forma consideravelmente satisfatória.

Aliás: independentemente da idade, qualquer pessoa pode, e deve, adotar iniciativas para melhorar sua autoconfiança e sua autoestima, e investir em um bom corte para os fios pode ser um ótimo começo!

