Bolsa Família pode ser bloqueado por motivo SURPRESA: entenda

O Bolsa Família é um programa social que assiste todos os meses mais de 20 milhões de brasileiros, proporcionando que todos eles e suas respectivas famílias tenham uma renda mínima para que possam viver uma vida digna. Entretanto, nas últimas semanas algumas famílias souberam que foram retiradas do programa social por um motivo surpresa, saiba qual foi e fique atento para não cometer o mesmo erro.

Valor do Bolsa Família

O Bolsa Família está apresentando sua maior média histórica no que diz respeito aos valores pagos, já que todas as famílias precisam receber pelo menos R$ 600, todavia, a maioria recebe bem mais, já que há vários adicionais que foram proporcionados pelo Governo Federal.

O primeiro é o para crianças de zero a seis anos de idade, que recebem R$ 150, lembrando que o valor limita-se a duas crianças por família, o que pode totalizar R$ 300 a mais. Mas além dele, há mais dois.

Isto é, o benefício para crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos, além das gestantes. Esse seleto grupo possui direito a mais R$ 50 extras. Por fim, há o pagamento da renda mínima per capita.

Como funciona a renda mínima per capita?

A renda mínima per capita foi a maneira que o Governo encontrou de equilibrar os repasses do programa social e todas famílias receberem o benefício conforme suas necessidades. Então, quanto maior for a família, maior será o valor mensal concedido.

Sempre respeitando a renda mínima per capita de R$ 142. Ou seja, em uma família que tenha 10 membros, ela receberá pelo menos R$ 1.420. Essa mudança foi uma grande vitória para todos os beneficiários.

Lembrando que o mesmo vale para famílias pequenas, respeitando a renda mínima, caso a família tenha apenas dois membros, onde a soma da renda per capita não daria R$ 400, a família em questão acaba recebendo um “bônus” para o valor fechar em R$ 600.

Qual o motivo surpresa que pode levar ao bloqueio do Bolsa Família?

O fato é que o motivo não é tão surpresa para quem leu detalhadamente todas as regras do Programa Social, caso uma delas seja descumprida, o beneficiário pode perder o direito de receber o benefício, o bloqueio pode ser temporário ou permanente. As principais regras são:

Todas as gestantes devem realizar o pré-natal corretamente;

A caderneta de vacinação deve sempre estar atualizada;

Para os beneficiários com idade de até sete anos, devem ter o devido acompanhamento nutricional;

Frequência escolar satisfatória para os beneficiários que frequentam a sala de aula.

Portanto, no momento que há o descumprimento de alguma das regras citadas, pode ser que o benefício seja bloqueado. Lembrando que não atualizar o Cadastro Único também pode ocasionar isso.