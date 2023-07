Consulta e inscrições para o Auxílio Gás de agosto estão liberadas

Auxílio Gás terá parcela em agosto? Em junho deste ano, aproximadamente 5,62 milhões de famílias brasileiras foram beneficiadas com a última liberação do Auxílio Gás, um benefício que gera expectativas e tem desempenhado um papel crucial na vida dos brasileiros em tempos de adversidades econômicas. Agora, os olhos estão voltados para agosto, uma vez que a ajuda é concedida bimestralmente.

Agosto contará com pagamento do Auxílio Gás?

Com o avanço da tecnologia, os beneficiários do Auxílio Gás têm a possibilidade de consultar as informações do benefício pela internet e por telefone, facilitando o acesso aos dados. Esse desenvolvimento ajuda a eliminar a necessidade de visitas presenciais aos bancos e outros órgãos públicos, economizando tempo e esforço dos beneficiários.

No mês passado, o valor do benefício ficou em torno de R$ 109, que representa uma diminuição de aproximadamente R$ 1 em relação ao valor repassado em abril. Esse montante é calculado com base no preço médio do botijão de gás de 13kg. Portanto, a definição da quantia a ser concedida como Auxílio Gás é determinada pelo Governo Federal, levando em consideração os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Para consultar o Auxílio Gás, o beneficiário deve acessar o Portal Cidadão da Caixa Econômica Federal. O link para o portal é: https://www.caixa.gov.br/cidadao. No site, é necessário utilizar o CPF e a senha de cadastro. Se for o primeiro acesso do usuário, será necessário fazer um cadastro. Após fazer login no portal com o CPF e a senha, o usuário deve procurar a opção “Auxílio Gás”. Ao clicar nessa opção, ele será direcionado a uma nova página onde deve clicar em “Consultar Parcelas” para verificar as informações sobre o seu benefício.

Há também a opção de consultar o Auxílio Gás através dos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem, que estão disponíveis para download tanto na Google Play Store (para dispositivos Android) quanto na Apple App Store (para dispositivos iOS). Para acessar o benefício por esses aplicativos, é necessário informar o CPF, Número de Identificação Social (NIS) e a senha. A Caixa ainda disponibiliza a central de atendimento 111, que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Cronograma de pagamentos

Importante destacar que o cronograma de pagamentos do Auxílio Gás segue o mesmo esquema do Bolsa Família. Assim, o benefício é liberado de acordo com o dígito final do NIS do beneficiário e fica disponível para saque por até 120 dias. Por exemplo, os pagamentos para aqueles com NIS terminado em 1 serão efetuados em 18 de agosto, enquanto os com NIS terminado em 2 receberão em 21 de agosto. O mesmo processo se repete até o final do mês, com os beneficiários cujo NIS termina em 0 recebendo seus pagamentos no último dia do mês, 31 de agosto.

Por isso, o Auxílio Gás é um importante programa de assistência do Governo Federal que tem apoiado milhões de famílias brasileiras, especialmente em um momento de desafios econômicos. O acesso à informação sobre esse benefício tem sido facilitado graças à disponibilidade de consultas online e por telefone, bem como através de aplicativos de fácil uso. Ao se manterem informados sobre o programa, os beneficiários podem garantir que estão recebendo a assistência necessária.

