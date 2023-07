Bônus do Bolsa Família para pais solteiros? Veja as novidades de julho

Recentemente, começou a circular na internet uma bonificação extra para pais solteiros beneficiários do Bolsa Família para o mês de agosto. A novidade confirmada pelo governo federal até agora está relacionada apenas aos valores extras que serão acrescentados para beneficiários do programa social que tenham famílias com crianças, adolescentes, nutrizes e gestantes. Saiba mais abaixo o que é verdade e o que é fake sobre o suposto bônus tão aguardado.

Circula na internet um possível bônus do Bolsa Família aos pais solteiros. Mito ou verdade? | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Seria possível, se fosse verdade

As redes sociais estão sempre cheias de notícias de conteúdo ‘exclusivo’, que, para os mais desavisados podem gerar um grande conflito de informações, resultando em frustrações que poderiam ser evitadas se buscassem as notícias de fontes realmente confiáveis e legítimas.

A afirmação acima vai de encontro a mais uma dessas notícias quentes que a web espalhou, causando agitação em quem não procurou pesquisar melhor. Supostamente, o governo teria anunciado uma bonificação extra para pais solteiros beneficiários do Bolsa Família já para o mês de agosto. No entanto, infelizmente a notícia é mais uma fake news, já que, até o momento, o Governo Federal não informou qualquer bonificação para pais solo dentro do programa social de transferência, além das que já existem.

Sendo assim, os segurados do Bolsa Família receberão normalmente a parcela regular do benefício do mês de agosto. O repasse deve ser calculado conforme o número de membros que compõem a família. A única novidade realmente confirmada pelo governo é a de que serão acrescentados benefícios adicionais para as famílias com crianças, adolescentes, nutrizes e gestantes, a partir do mês de agosto.

Entenda o cálculo da parcela regular do Bolsa Família

A parcela regular do benefício social de transferência de renda deve ser calculada conforme o número de pessoas que compõem a família. Resumindo, quanto maior o número de pessoas morando na mesma casa e partilhando da mesma renda, maior será o repasse oferecido pelo programa Bolsa Família. O montante será a soma de R$ 142 por pessoas que compõem o núcleo familiar.

É importante pontuar, também, que famílias menores, compostas por quatro ou menos pessoas, não terão o pagamento reduzido. Segundo o que foi anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, esses beneficiários continuarão recebendo o repasse mínimo de R$ 600.

Contudo, as instituições financeiras que liberaram a linha de crédito do Auxílio Brasil ainda estão realizando descontos automáticos da parcela regular do benefício. Os valores de R$ 160 seguirão sendo descontados até que a dívida seja quitada. Sendo assim, apenas nesses casos, as famílias seguradas poderão receber um repasse inferior ao piso do Bolsa Família.

Benefícios adicionais

O MDS ainda definiu dois benefícios adicionais para os segurados do Bolsa Família. Um deles é destinado às famílias com crianças de 0 a 6 anos de idade. Trata-se do Benefício Primeira Infância, que garante o repasse ilimitado de R$ 150. Isso significa que, independente do número de crianças aptas para o recebimento, todas deverão receber.

O segundo benefício adicional do Bolsa Família é o Benefício Variável Familiar. Esse faz um repasse de R$ 50 para famílias com crianças de 7 a 18 anos incompletos, gestantes que estão realizando o acompanhamento pré-natal e nutrizes que estão amamentando crianças de até sete meses. Assim como o anterior, esse também é ilimitado.

Ambos os adicionais são acumulativos. Isso significa que uma família poderá receber, ao mesmo tempo, os dois benefícios adicionais. Para isso, precisa ter membros aptos para o recebimento de ambos os benefícios. O valor será somado à parcela regular do Bolsa Família, garantindo um alívio maior às famílias em situação de vulnerabilidade.

A seguir, se atente ao calendário do Bolsa Família para este mês.

Calendário completo do Bolsa Família de julho

O repasse do mês de julho começou nesta semana, seguindo o calendário escalonado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar. Sendo assim, nesta sexta-feira (21), devem receber os segurados que possuem o NIS de final 4. Confira o calendário completo abaixo:

NIS de final 1: dia 18 de julho;

NIS de final 2: dia 19 de julho;

NIS de final 3: dia 20 de julho;

NIS de final 4: dia 21 de julho;

NIS de final 5: dia 24 de julho (antecipado para o sábado, 22);

NIS de final 6: dia 25 de julho;

NIS de final 7: dia 26 de julho;

NIS de final 8: dia 27 de julho;

NIS de final 9: dia 28 de julho;

NIS de final 0: dia 31 de julho (antecipado para o sábado, 29).

Vale informar que o benefício está sendo depositado na conta digital do Caixa Tem. Os segurados podem sacar em agências, lotéricas e caixas eletrônicos, mediante a apresentação do cartão do benefício.

Além disso, é possível ter acesso ao benefício pelo aplicativo do Caixa Tem (disponível para Android e iOS). O aplicativo permite que o segurado realize transferências via PIX, pague contas e recarregue o celular.

