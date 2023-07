Bolsa Família de julho acabará antes do prazo; veja as antecipações

Muitos beneficiários estão se perguntando se o repasse do Bolsa Família será antecipado e acabará antes. Acontece que o último dia de pagamento, 31 de julho, cairá em uma segunda-feira. Como de costume, a Caixa Econômica Federal deve antecipar os repasses que caem na segunda-feira para o sábado imediatamente anterior. Sendo assim, é isso que ocorre este mês. Saiba mais detalhes sobre esse ‘adiantamento’ mais abaixo.

Os beneficiários do Bolsa Família devem ter dinheiro adiantado neste final de julho. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família cai na conta antes

Os segurados com o Número de Identificação Social (NIS) de final 0, que recebem na segunda-feira (31), já terão acesso ao benefício no sábado (29). No entanto, vale reforçar que os beneficiários que preferirem aderir ao saque poderão ir aos pontos de atendimento da Caixa Econômica na segunda-feira, pois o valor seguirá sendo disponibilizado para quem não realizou a transferência antecipada.

Para quem quiser ter acesso antecipado ao benefício, a opção é acessar o aplicativo do Caixa Tem. O app, que está disponível para ser baixado gratuitamente em aparelhos Android e iOS, permite que o segurado realize pagamentos, transferências via PIX e recargas de telefone.

É importante ressaltar que o aplicativo pode ser usado durante a antecipação, mas também fica disponível para ser usado pelos segurados em qualquer momento, depois que o beneficiário recebe o valor. Sendo assim, mesmo aqueles que não tiverem o pagamento antecipado, poderão utilizar o aplicativo para movimentar o benefício.

Continue lendo para saber os próximos pagamentos do programa Bolsa Família.

Leia mais: Pagamento SURPRESA do Bolsa Família programado para este sábado (22); quem recebe?

Calendário completo do Bolsa Família

O repasse do Bolsa Família começou nesta semana e seguirá até o dia 31 de julho, quando recebem os segurados com o NIS de final 0. O calendário é distribuído de acordo com o último dígito do NIS do Responsável Familiar. Confira o calendário completo a seguir:

NIS de final 1: dia 18 de julho;

NIS de final 2: dia 19 de julho;

NIS de final 3: dia 20 de julho;

NIS de final 4: dia 21 de julho;

NIS de final 5: dia 24 de julho (antecipado para o sábado, 22);

NIS de final 6: dia 25 de julho;

NIS de final 7: dia 26 de julho;

NIS de final 8: dia 27 de julho;

NIS de final 9: dia 28 de julho;

NIS de final 0: dia 31 de julho (antecipado para o sábado, 29).

Antecipação de emergência

O Governo Federal aprovou a antecipação do Bolsa Família para as mais de 100 mil famílias do estado de Alagoas. Os beneficiários que moram nos municípios que decretaram estado de emergência devido às fortes chuvas da semana passada já podem sacar o benefício desde terça-feira (18). A antecipação é para todas as famílias afetadas, independentemente do último dígito do NIS.

Além dessa antecipação, outra está prevista para acontecer ainda esta semana. Trata-se do pagamento antecipado dos segurados com o NIS de final 5. Esses beneficiários devem ter o pagamento liberado para saque na segunda-feira (24), mas os beneficiários que quiserem já poderão ter acesso ao benefício neste sábado (22).

Como informado mais acima, os segurados que quiserem optar pela antecipação precisarão utilizar o aplicativo do Caixa Tem. Já os beneficiários que escolherem sacar na data oficial precisarão ir a uma lotérica ou caixa eletrônico, com o cartão do benefício em mão, seja o do Auxílio Brasil, do Bolsa Família ou o cartão Cidadão da Caixa. O saque também pode ser realizado em agências bancárias da Caixa Econômica, mediante a apresentação de um documento oficial com foto.

Leia também: Bolsa Família 2023: lista de todos os adicionais que serão pagos este mês