Aviso: descubra se o seu CPF está na lista para sacar cerca de R$ 3.840,00 na Caixa esta semana

O FGTS é um dos direitos trabalhistas que mais auxiliam os trabalhadores em momentos delicados de suas vidas. O fundo é uma espécie de conta poupança de caráter obrigatório, onde o trabalhador não pode optar por não tê-la, ele precisa ter e o valor depositado estará sob sua titularidade. Mas embora o dinheiro seja da pessoa, ela não pode sacar sempre, apenas em determinadas situações. E está quase chegando ao fim, a possibilidade dos trabalhadores sacarem quase R$ 4.000 de suas contas, entenda.

Como o FGTS é financiado?

Como já explicado, o FGTS é uma poupança não obrigatória, onde o empregador deposita todos os meses 8% do valor que o empregado recebe, na conta dele, que é administrada pela Caixa Econômica Federal.

O valor é depositado todos os meses e quando o trabalhador precisar, a depender da legislação, ele pode receber o valor. Lembrando que o FGTS é um direito de todo trabalhador CLT, rural e de outras categorias.

Além disso, até mesmo o menor aprendiz tem direito de receber o valor em questão, mas a porcentagem é inferior, a saber, apenas 2%. Já as regras de saque continuam iguais.

Quem pode sacar quase R$ 4.000 do FGTS?

O valor em questão, que está liberado, diz respeito ao saque-aniversário, que é uma das modalidades de saque do Fundo de Garantia. Onde todos os meses, os trabalhadores que realizam aniversário no mês, podem realizar o saque parcial do seu saldo.

Então, agora é a vez dos trabalhadores que realizam aniversário no mês de Julho, eles ainda possuem alguns dias caso queiram optar pelo saque-aniversário. O prazo para solicitar vai até o último dia do mês.

Lembrando que ao aceitar o saque-aniversário, o trabalhador automaticamente abre mão do saque rescisão, que acontece quando o funcionário é demitido sem justa causa, onde ele tem direito a sacar todo valor do FGTS.

Como solicitar o saque-aniversário do FGTS?

O procedimento é bem simples e pode ser realizado usando somente o celular, basta seguir o passo a passo:

Realize o download do aplicativo do FGTS;

Efetue login em sua conta;

Clique na opção “saque aniversário do FGTS”;

Leia todas as regras e aceite-as;

Por fim, clique em “Optar pelo saque-aniversário”.

Pronto, agora já estás fazendo parte do saque-aniversário. E caso queira voltar atrás na escolha, infelizmente, não dá mais. É preciso aguardar pelo menos 25 meses para ter direito novamente ao saque-rescisão. Por isso, antes de optar pela modalidade de saque, pense bem antes.

Devido ao problema que pode ocorrer ao optar pelo saque-aniversário, o atual Governo pensa em extinguir a modalidade de saque, pois em determinados momentos, mais atrapalha do que ajuda, além de tirar o caráter assistencial do benefício.