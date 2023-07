Quão RICO ou RICA você será na sua vida? A data do seu nascimento revela isso

A astrologia propriamente dita é repleta de previsões e, ainda, considera outras crenças, como a numerologia, para ter mais precisão em tudo o que se prevê. Esta última, por sinal, também considera a data de nascimento de uma pessoa para poder determinar algumas coisas, como quão rica a pessoa em questão será durante sua vida.

Inclusive, uma das perguntas que as pessoas mais se fazem é se chegarão a enriquecer um dia, e o cálculo relacionado à resposta está justamente em suas datas de nascimento: trata-se de uma fórmula muito simples, que será explicada a seguir.

A data de nascimento de uma pessoa diz muito sobre ela | Imagem: drobotdean / freepik.com

Descobrindo a possibilidade de riqueza por meio da data de nascimento

Para que uma pessoa descubra o quão rica será, considerando sua data de nascimento e todas as previsões da numerologia, é preciso fazer um breve cálculo, somando cada um dos números presentes nesta data, até que reste somente um.

Eis um exemplo prático:

Uma pessoa que nasceu em 20 de junho do ano de 1990 deverá fazer a soma 2+0++0+6+1+9+9+0, que resultará no número 27. Então, será a hora de somar 2+7, que resultará em 9, sendo esse o número do seu respectivo destino econômico.

Veja também: Esqueceu de sacar o PIS? O que acontece agora pode te surpreender

O que cada número diz a respeito da riqueza

Exatamente cada número que pode resultar do cálculo acima explicado tem seu significado, em relação à riqueza que uma pessoa pode (ou não) ter, considerando sua data de nascimento.

As explicações estão abaixo:

Número 1 como resultado

Quem nasce na data que resulta neste número deve trabalhar muito para alcançar a riqueza e a estabilidade econômica.

Vale a pena pensar em novas formas de ganhar dinheiro, até mesmo abrindo um negócio e dando a devida atenção a ele.

Número 2 como resultado

Esse número mostra que a presença do dinheiro é real, mas as temporadas ruins também.

De modo geral, a pessoa ligada a essa data de nascimento controla bem suas finanças, mas de algumas dívidas será impossível escapar.

Número 3 como resultado

Quem nasce na data que resulta neste número ganha dinheiro desde cedo, pois começa a trabalhar ainda jovem.

Em poucos anos é possível adquirir bens consideráveis, como carro ou casa.

Número 4 como resultado

Este número, por sua vez, infelizmente representa problemas com dinheiro: por mais que exista esforço, a “falta de grana” pode ser presente.

Não se trata necessariamente da pobreza, mas de questões que exigem que o indivíduo aprenda a economizar.

Número 5 como resultado

Quando a data de nascimento resulta no número 5, é sinal de sorte!

A pessoa, nesse caso, sempre consegue crescer rapidamente no que se propõe a fazer, não sendo de se espantar que venha a ficar milionária depois dos 50 anos de idade.

Número 6 como resultado

A vida de luxo não estará presente para pessoas deste número, porém, para elas não faltará dinheiro.

Terão o necessário para viver bem, mas sem exageros.

Número 7 como resultado

O golpe de sorte é o fator de riqueza para os nativos deste número, seja por meio da loteria ou de um prêmio qualquer.

O desafio, porém, pode estar em conseguir administrar devidamente o dinheiro.

Número 8 como resultado

A data de nascimento ligada a este número indica que seus nativos terão diversos empregos com salários ruins.

A saída, neste caso, será se arriscar a fazer o que ama, de modo que possa ser possível ver algum crescimento econômico.

Número 9 como resultado

A numerologia indica que os 40 anos serão o início da riqueza para quem tem este número.

É nesta idade que a realização pessoal começará a aparecer, bem como a estabilidade econômica gerada pelo emprego dos sonhos.

Veja também: Especialista mostra 4 PISTAS criminais de que a ligação recebida é GOLPE