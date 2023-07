Envie mensagem para qualquer pessoa no WhatsApp sem ser descoberto

Na mais recente atualização para Android e iOS, o WhatsApp incorporou uma nova funcionalidade que permite aos usuários iniciar conversas com números desconhecidos. Essa adição possibilita a abertura de um chat ao digitar um número de telefone que não está presente em sua lista de contatos, tornando a troca de mensagens pelo aplicativo mais ágil e prática, sem a obrigação de salvar o contato em seu dispositivo para localizá-lo na lista do WhatsApp.

O WhatsApp trouxe uma adição interessante em sua mais recente atualização para Android e iOS: a capacidade de iniciar conversas com números desconhecidos. Essa nova funcionalidade é particularmente útil em casos de contatos temporários, em que não é necessário armazenar permanentemente o número no celular. Ao iniciar uma nova conversa e inserir um número de telefone não presente na lista de contatos, o aplicativo procurará por usuários fora dessa lista e indicará com a informação “Não estão na sua lista de contatos”.

Vantagens de conversar com número desconhecido no WhatsApp

O recurso de iniciar uma conversa com um número desconhecido é altamente conveniente para lidar com situações em que não há necessidade de salvar permanentemente o número no dispositivo. Esse recurso torna-se particularmente útil ao interagir com estabelecimentos comerciais, como lojas, para tratar de questões temporárias, como uma venda específica.

Além de sua praticidade, essa opção oferece uma camada adicional de segurança e privacidade. Quando você salva um contato no celular, essa pessoa tem acesso à sua foto de perfil no WhatsApp. Ao evitar a necessidade de salvar o contato para iniciar a conversa no aplicativo, você evita que sua imagem seja visível para o outro contato.

Também é relevante considerar a quantidade de contatos que frequentemente adicionamos ao celular para resolver assuntos pontuais e, por vezes, esquecemos de remover posteriormente. Com o novo recurso, evita-se o acúmulo desnecessário de contatos em sua lista, mantendo-a mais organizada e livre de informações temporárias.

Quando estará disponível

A novidade está sendo lançada gradualmente na versão estável do WhatsApp, o que significa que estará disponível para todos os usuários nas próximas semanas. Essa atualização permitirá uma experiência mais prática e ágil no aplicativo, eliminando a obrigatoriedade de salvar contatos temporários.

Outras funcionalidades também aguardam os usuários no WhatsApp, incluindo avatares animados provenientes do Facebook e do Instagram. Essa integração com outras redes sociais adiciona um toque divertido às conversas, permitindo que os usuários personalizem seus perfis de maneira mais criativa e expressiva.

Além disso, uma separação entre conversas em categorias pessoais e de trabalho será implementada, facilitando a organização e a distinção entre diferentes tipos de interações. Essa separação ajudará os usuários a manterem suas conversas mais organizadas, especialmente quando lidam com diferentes aspectos de suas vidas, como assuntos profissionais e pessoais.

Com essas atualizações, o WhatsApp visa proporcionar uma experiência ainda mais dinâmica, segura e eficiente para seus usuários. A medida que esses recursos são implantados, os usuários podem aguardar por uma plataforma de mensagens mais completa e versátil, tornando o aplicativo ainda mais relevante em seu dia a dia.