Recurso MUITO aguardado no WhatsApp entra em operação; você já percebeu?

O WhatsApp lançou uma novidade que todos os usuários estavam aguardando, com esse novo recurso não irá mais precisar ficar adicionando contato por contato e encher o seu celular para poder conversar com alguém pelo aplicativo.

É isso mesmo que você leu! O WhatsApp lançou uma atualização que vai permitir os usuários poderem iniciar uma conversa com número desconhecido, ou seja, não é mais obrigatório adicionar em sua agenda de contato. É uma novidade que vai deixar mais prático.

Agora, todos os usuários do WhatsApp vão poder entrar em contato com uma pessoa como uma loja ou prestador de serviço, sem precisar adicionar o número e depois ter o trabalho de ir à agenda de contatos excluir o número. Essa atualização é útil para diversas pessoas.

WhatsApp libera aos poucos para conversar com número desconhecido sem precisar adicioná-lo. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como funciona esse recurso do WhatsApp?

Por mais que seja uma novidade simples é algo extremamente útil e que vai fazer diferença da vida dos usuários, eles não vão ficar mais presos em ter que adicionar o contato para iniciar uma conversa, basta somente clicar no ícone que fica no canto direito da tela e colocar o número da pessoa no campo de busca.

Assim que perceber que o número não está na agenda do usuário, o aplicativo WhatsApp buscará a pessoa no banco de dados e vai apresentar o perfil do mesmo. Assim, a pessoa clica em “conversar” e iniciar uma conversa no chat. Vale ressaltar que essa prática e eficiência atende uma demanda antiga que todos os usuários pediam, que é a comunicação mais rápida.

Camada extra de privacidade

Além dessa novidade que deixou todos felizes. O aplicativo também informou que essa nova função oferece uma camada extra de privacidade, pois antes assim que uma pessoa adicionava um número da agenda já mostrava a foto do contato e outras informações. Mas agora que tem como iniciar uma conversa com um número desconhecido, o aplicativo informou que esses detalhes vão permanecer confidenciais.

É importante destacar que essa atualização está feita de forma gradualmente, ou seja, aos poucos para todos os usuários do sistema Android e iOS, por isso se você ainda não viu essa possibilidade no seu aplicativo não precisa se preocupar, tente manter seu app atualizado e logo essa função chegará.

É uma medida importante para proteger a privacidade além de facilitar as interações com os contatos que são desconhecidos.

WhatsApp

O WhatsApp é o maior aplicativo mensageiro que usamos no Brasil, por isso ele está se tornando cada vez mais eficaz e lançando novidades a todo mês para facilitar a comunicação e também conseguir acompanhar os avanços da tecnologia.

