Inteligência Artificial revela DIETA para emagrecer rápido antes da praia

Com o período das férias de meio de ano no auge, é comum que o destino dos brasileiros que buscam descanso e diversão seja a região litorânea do Brasil. Com belas praias e paisagens deslumbrantes, as praias do nordeste, por exemplo, são um dos destinos favoritos de brasileiros de toda a parte do país. Então, se você tem planos de aproveitar as férias em forma, é bom seguir as dicas de uma dieta criada exclusivamente por Inteligência Artificial, logo abaixo!

Inteligência Artificial cria plano de dieta para estar em forma no próximo verão. | Imagem de Alicia Harper por Pixabay

Dieta com inteligência

Se você se imaginou em uma dessas regiões praianas que mencionamos acima, também pode ter se preocupado se está realmente em forma para vestir aquela sunga nova, ou aquele biquíni incrível que você comprou recentemente. Nessas horas, a preocupação com o físico ideal pode acabar dando lugar a dietas mirabolantes e exercícios físicos que podem fazer mais mal do que bem à sua saúde.

Segundo 99% dos nutricionistas e endocrinologistas ao redor do mundo, uma dieta balanceada e com o número de calorias equilibrado, além de uma rotina de exercícios físicos semanais, pode resolver o problema da maioria das pessoas que sofre com o peso em excesso ou com aquela gordurinha a mais que se revela ao se vestir uma biquíni, por exemplo.

Mas se ainda assim você não consegue resolver esse problema do modo tradicional, a oportunidade para que você consiga o “corpo incrível” que tanto sonha pode vir com a ajuda da Inteligência Artificial (IA), que por meio de um exemplo de dieta criado pela tecnologia do momento pode levá-la a realizar essa tarefa.

Confira abaixo uma planilha detalhada do que você deve comer para entrar em forma de maneira rápida e saudável.

Leia mais: PODE COMEMORAR! Quem gosta de fast-food poderá acrescentar hambúrguer na dieta

Café da manhã:

Um punhado de aveia com frutas frescas ou bagas.

Uma xícara de chá verde ou café sem açúcar.

Lanche da manhã:

Um punhado de nozes ou amêndoas.

Almoço

Salada de frango grelhado com legumes mistos, como alface, espinafres, tomates e pepinos.

Uma porção de proteína magra, como peito de frango ou peixe grelhado.

Uma porção de carboidratos saudáveis, como quinoa ou batata assada.

Lanche da tarde

Uma fruta fresca, como uma maçã ou laranja.

Jantar

O jantar deve ser ainda mais leve e moderado que o almoço, comendo basicamente uma fruta ou então uma salada.

Entenda como a IA ‘cria’ uma dieta

Utilizando algoritmos avançados e machine learning (aprendizado de máquinas), a Inteligência Artificial analisa grandes volumes de dados e personaliza recomendações com base nas necessidades e objetivos de cada pessoa. Nesse sentido, a IA pode recomendar alimentos com a quantidade adequada de calorias, carboidratos, proteínas e vitaminas.

É importante pontuar, contudo, a importância do papel dos médicos e nutricionistas ao longo do processo. Afinal, essas tecnologias podem ser usadas como um complemento para ajudar as pessoas a tomar decisões bem embasadas sobre sua dieta e nutrição.

Isso porque a Inteligência Artificial tem a capacidade de aprender e se adaptar com o tempo, coletando novos dados e informações nutricionais conforme as condições de saúde mudam. O monitoramento do progresso desses usuários também é levado em consideração e pode ajudar os profissionais de saúde a acompanhar seus pacientes.

Leia mais: ESTES 4 alimentos são ÓTIMOS para uma dieta e você nem imaginava