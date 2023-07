Uber toma decisão CHOCANTE diante da nova lei do salário mínimo

Em Nova York, a prefeitura quer estabelecer e colocar em prática a nova lei do salário mínimo para os motoristas de aplicativos, no entanto, essas plataformas de entrega estão contestando essa medida da Justiça, pois com essa nova lei, o Uber Eats, DoorDash e o Grubhub já declararam que vão processar o governo de Nova York.

Conforme as informações da CNN Internacional, as empresas alegam que essa nova lei pode prejudicar esses trabalhadores e não os ajudar. Acompanhe a leitura para saber mais.

Uber deseja tomar providências

Enquanto as empresas DoorDah e o Grubhub vão entrar em uma ação conjunta na Suprema Corte do Estado de Nova York, a Uber entrou com um processo sozinha. Conforme as informações liberadas pela imprensa pela prefeitura, todos os entregadores de delivery, sela ele de bicicleta ou de moto, iriam receber em média US$ 7,09, revertido é R$ 34,54 por hora.

E com a nova lei o valor subirá para US$ 17,96, revertido é R$ 81,51, a partir do dia 12 de julho. O objetivo dessa nova medida é para que o valor aumenta ainda mais passando para R$ 97,45 no mês de abril no ano de 2025.

Estabilidade econômica

Eric Adams, prefeito de Nova York, emitiu um comunicado que dizia “a regra garante aos trabalhadores e às suas famílias uma maior estabilidade econômica. Além disso, vai ajudar a manter próspera a lendária indústria de restaurantes de nossa cidade”. Conforme os números que o governo local disponibilizou tem mais de 60 mil entregadores que trabalham na cidade atualmente.

Para complementar, o prefeito ainda confirmou que os entregadores entregaram para a população de Nova York só que agora a população que está entregando para eles. Percebe-se que a nova lei que quer ajudar os entregadores não agradou às empresas de entrega.

Empresas de entrega se unem contra a decisão do governo

As empresas de entrega estão se unindo contra a nova decisão do governo e conforme diz as defesas essa nova lei pode comprometer a atuação dessas plataformas, dos trabalhadores também. Josh Gold, que é o diretor sênior de assuntos públicos da Uber disse que essa nova lei precisa ser pausada antes de prejudicar os consumidores, restaurantes e até mesmo os entregadores.

Diante disso, a Uber está solicitando que o tribunal emita uma ordem de restrição temporária e também uma liminar contra essa nova medida, a regra é com que os aplicativos tenham que diminuir o seu raio de entrega possível e disse que se entrar em vigor vai causar danos imediatos.

A empresa DoorDash disse para a CNN Internacional que essa nova lei é uma política ruim, mas a empresa não se opõe a criação de um salário-mínimo para esses entregadores.

