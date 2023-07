ERROS que podem custar caro ao comprar um celular novo; são 4

O celular hoje em dia é considerado o nosso melhor amigo, ele sempre está perto das pessoas porque guarda muita informação e conteúdo que ajudam no dia a dia. O nosso mundo está ficando cada vez mais tecnológico. Os celulares são caros para uma grande parte da população e precisa ter muito cuidado.

No entanto, tem erros que os consumidores sempre repetem e que pode ser prejudicial, até mesmo com outros produtos que custam na mesma faixa. Como orientação trouxemos alguns comportamentos que precisam ser evitados antes mesmo de adquirir um produto.

confira erros que todo mundo comete antes mesmo de comprar um celular. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Erros que podem ser evitados antes de comprar um celular

Vale ressaltar que os erros que vamos citar também serve para outras tecnologias, não somente para celulares. Por isso é importante prestar atenção.

Considerar apenas o preço

A primeira dica que é o erro que todos cometem é se deixar levar somente pelo preço das tecnologias, e as vezes o barato pode sair caro. A faixa dos produtos não são sempre um indicador absoluto de que os aparelhos são melhores ou piores do que outro tipo de produto concorrente.

É recomendado que a pessoa tenha em mente ao mesmo o que deseja ter em troca, por exemplo se é um aparelho básico somente para usar as redes sociais não precisa comprar um celular muito potente.

Não se informar sobre o modelo que deseja comprar

Se o seu caso não for urgente, a nossa orientação é para que compra o celular pela internet, pois na loja física é mais caro, a diferença de preço é bem notável. Além disso tem como comprar sem precisar sair do conforto de casa, mas é indicado também para quem desejar ir em algumas lojas para fazer uma comparação nos preços, para gastar menos.

Não verificar as análises do celular

Vale ressaltar que as análises têm um poder grande quando o critério a ser levado pela maioria dos usuários é a câmera. É importante que os usuários tenham conhecimento do funcionamento para fazer comparação dos aparelhos em relação ao preço e também sua tecnologia.

Vale destacar que os conteúdos sobre o celular que deseja compra sempre têm muitas informações sobre dentro da internet e que podem influenciar na compra de produto, por mais que sejam negativos ou positivos.

Não acreditar em especificações técnicas

É importante lembrar que as especificações importam muito, é realmente difícil compreender todas as utilidades pois são elas que realmente ditam a experiência no aparelho, se caso for comprar na loja faça todas as perguntas para o vendedor sobre os termos na descrição do produto.

Se achar necessário informa para o vendedor qual o perfil do consumo para assim eles te indicarem qual aparelho é melhor para você utilizar. O celular é o nosso melhor amigo de hoje em dia e ter um bom aliado ao seu lado é essencial para que depois de meses você não precise ficar trocando de celular novamente.

