Licenciamento 2023: se você tem moto ou carro, TEM que ficar atento

Evitar as tão indesejadas multas, é o desejo de todos que possuem carros ou motos, não é mesmo? Isso porque, as multas sempre vem acompanhadas de outras punições, como pontos na CNH, por exemplo.

Porém, recentemente uma regra de trânsito está dando o que falar entre os motoristas e proprietários de veículos. Aliás, trata-se do licenciamento, que este ano, está com o prazo bem curto.

Dessa forma, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto, para que você saiba o que fazer para evitar multa. Por isso, acompanhe a leitura até o final e confira!

Se você tem carro ou moto, precisa fazer isto para evitar multa

Se você é motorista de carros ou motos, certamente já sabe que uma das obrigações legais é realizar o licenciamento do seu veículo. No entanto, muitas vezes, esse processo acaba sendo deixado de lado. Logo, pode resultar em complicações financeiras e burocráticas.

Desse modo, se essa é sua situação, precisa saber o que é o licenciamento e como fazê-lo para evitar multa.

O que é o licenciamento?

Primeiramente, para evitar multa, é necessário saber do que se trata o licenciamento. Em síntese, consiste em um procedimento obrigatório para todos os proprietários de veículos automotores, incluindo carros e motos.

Além disso, o CRLV é o documento que comprova que o veículo está em conformidade com as leis de trânsito e pode circular regularmente. Portanto, o licenciamento é essencial para evitar multas e problemas com as autoridades de trânsito.

Como fazer o licenciamento para evitar multa?

Os proprietários de veículos precisam fazer o licenciamento anualmente e de acordo com o final da placa do veículo. No caso de carros e motos, os proprietários com placas terminadas em 1 e 2 devem realizar o licenciamento até a data máxima de 31 deste mês.

Assim, para fazê-lo, é necessário pagar a taxa de licenciamento, que varia de acordo com o estado. É obrigatório que o veículo esteja com todas as suas obrigações em dia, como IPVA e seguro obrigatório, para que o licenciamento seja emitido.

Por isso, confira abaixo algumas orientações para fazer o licenciamento em 2023 e evitar multas:

Primeiramente, certifique-se de ter todos os documentos necessários antes de começar o processo. Aliás, comece o processo cedo, para evitar surpresas.

Se você estiver renovando seu licenciamento online, verifique se o computador é seguro.

Ademais, se estiver renovando pelo correio, certifique-se de enviar o formulário e os documentos corretos.

Por fim, para renovar em um centro de licenciamento, é necessário chegar cedo e levar todos os documentos necessários.

Qual o valor da multa por dirigir com o licenciamento atrasado?

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dirigir com o licenciamento atrasado é uma infração gravíssima. Assim sendo, a multa para essa infração é de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira de habilitação e apreensão do veículo.

