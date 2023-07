EXTRA! EXTRA! Lula bate o martelo para novo benefício de R$ 5,8 mil?

A graduação no ensino superior sempre foi alvo de bastante muitos estudantes desde bem cedinho. Por meio de uma iniciativa do Governo Federal, esse grupo terá uma oportunidade ímpar de realizar o sonho de obter um diploma universitário. Com à aprovação de um auxílio no valor de R$ 5,8 mil e com alguns critérios específicos, o tão sonhado curso superior agora é possível.

O objetivo é auxiliar a jornada do estudante em uma instituição de ensino superior, o novo programa governamental oferece bolsas que pode ajudar nesse processo de forma geral.

O auxílio de R$ 5,8 mil será destinado aos brasileiros que não conseguem arcar com os custos da faculdade, podendo contar com um amparo nesse momento.

As bolsas ofertadas podem ser tanto parciais quanto integrais, beneficiando todas as classes de estudantes do país.

Cursos como medicina e odontologia, que chegam próximos ao valor destinado pelo auxílio, podem ser de grande ajuda, possibilitando que o interessado tenha acesso aos estudos e aproveite seu período acadêmico de forma completa.

Para ter acesso ao benefício, é necessário se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico). Além disso, é totalmente necessário que o interessado tenha algum vínculo em alguma instituição de ensino superior. Assim, para alunos já matriculados em faculdades ou universidades, é possível passar por uma análise de concessão da bolsa e aguardar a aprovação.

Para aqueles que realizaram a inscrição e ganharam a concessão da bolsa no valor estipulado pelo Governo, a mensalidade paga em julho poderá ser abatida. Assim, caso você já esteja inscrito em uma universidade e já efetuou o pagamento da mensalidade ou custeou suas próprias despesas, o programa poderá lhe conceder o pagamento retroativo de julho.

Vale destacar que os inscritos que não forem chamados de início, podem ficar na fila de espera.

Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O que é o bolsa universidade?

O Programa Bolsa Universidade (PBU) é um programa social criado pelo governo brasileiro que tem como objetivo oferecer bolsas de estudo para estudantes de baixa renda que desejam cursar o ensino superior em instituições privadas.

Quem pode participar do Programa Bolsa Universidade?

Para se inscrever no programa o candidato precisa estar com matricula ativa em uma das instituições parceiras do Programa Bolsa Universidade. Além disso, também é necessário:

Não receber outra bolsa do governo, como o Prouni;

Não receber benefício de financiamento, como o Fies ou outras verbas provenientes de recursos públicos;

Ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana, por 8 horas;

Não possuir nível superior completo;

Não ter sido beneficiado anteriormente pelo Bolsa Universidade.

