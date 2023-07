Com 160 kg, influenciador e youtuber famoso aceita desafio para EMAGRECER

Conhecido por seu canal sobre astronomia e ciência no Youtube, Sérgio Sacani surpreendeu os internautas com um anúncio inusitado: o “gordão foguetes” decidiu fazer parte do projeto de emagrecimento do atleta, fisiculturista, professor de educação física e youtuber Renato Cariani. O anúncio foi feito através do canal do próprio Renato. Saiba mais detalhes sobre esse desafio logo abaixo.

O “Gordão foguetes”

Ele é uma referência atual do segmento de ciência e astronomia do YouTube, e com seu canal Space Today e o podcast Ciência sem Fim, busca sempre trazer conteúdos e convidados para falar sobre ciência, tecnologia e educação. Por trás do apelido está o cientista Sérgio Sacani, uma figura muito conhecida pelos internautas.

Apesar do reconhecimento por sua genialidade, Sacani também é muito referenciado por sua aparência. Tanto por seu jeito de se vestir, inspirado no estilo simples de grandes nomes da tecnologia como Steve Jobs, mas também por seu peso, que lhe rendeu então o apelido de “gordão foguetes”.

O apelido pode parecer ofensivo, mas Sérgio levou na esportiva e decidiu até mesmo utilizá-lo em suas redes sociais, como em seu Twitter, por exemplo. Mas o motivo para o apelido pode estar com os dias contados. Saiba logo abaixo o porquê.

O desafio

Afim de cuidar mais da saúde, Sérgio Sacani decidiu fazer parte do projeto de emagrecimento do atleta, fisiculturista, professor de educação física e também youtuber Renato Cariani. O anúncio foi feito através do canal do próprio Renato.

No vídeo, Renato parabeniza a decisão de Sacani e vai ao encontro do astrofísico durante as gravações do Ciência sem Fim. Durante o bate-papo, o fisioculturista explica para Sérgio os objetivos do projeto, onde o cientista revela que deseja que seu filho também faça parte do mesmo plano de emagrecimento.

O projeto está previsto para começar no início no dia 31 de julho. Sacani se demonstrou animado em participar e agradeceu o apoio de todos que o convenceram a aceitar o desafio.

Quem era Sérgio Sacani antes da fama?

Graduado em Geofísica pela Universidade de São Paulo (USP) em 1999, Sérgio Sacani também possui um Mestrado em Engenharia de petróleo pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Doutorado em Geociência pela Universidade Estadual de Campinas.

Ele se tornou popularmente conhecido como um divulgador científico do YouTube, mas seu trabalho relacionado à ciência na internet teve início muito antes disso. Em 2009, Sacani havia criado um blog chamado Cientec, que disponibilizava informações e artigos científicos que embasassem as notícias e opiniões firmes e validadas sobre os temas.

Posteriormente, Sacani transformou seu blog no Space Today e decidiu levar seu trabalho para o YouTube, o que atraiu milhões de inscritos, interessados em astronomia e ciências em geral, e o tornou uma grande referência no assunto dentro da grande rede.

